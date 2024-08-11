5 найнебезпечніших комах-шкідників на городі: як вони виглядають

Ви завзято працювали на городі, ретельно піклувалися про свої рослини, але врожай вас не порадував: його зіпсували комахи-шкідники. Це величезна проблема, бо цих ворогів господаря існує багато різновидів. Чи знаєте ви, які відрізнити небезпечну комаху від нешкідливої за її виглядом?

РБК-Україна (проект Styler) підготувало матеріал з зображеннями та описами найбільш шкідливих та небезпечних комах на українських городах. Як побачите їх - знищуйте негайно.

Огірковий жук

Огіркові жуки, переживши зиму в лісах або густих заростях трави, з’являються навесні, коли ще немає їхніх улюблених рослин, і живляться пилком та іншими рослинами.

Як тільки садові культури починають проростати, жуки перемикаються на огірки, кабачки та інші улюблені рослини. Вони завдають шкоди не лише їм, але й помідорам, баклажанам та картоплі.

Як позбутися: захистити огіркові рослини можна за допомогою конусів, покриття рядів або марлі, поки вони не зміцніють.

Симптоми появи жука - обгризені саджанці, шрами на плодах, пошкодження листя та квітів (фото: Pixabay.com)

Хрущ

Травневий хрущ широко розповсюджений по всій Україні та завдає шкоди багатьом плодовим, ягідним та овочевим культурам. Він пересувається як під землею, так і в повітрі. Личинка хруща може проповзти до 100-120 метрів за день у верхньому шарі ґрунту, тоді як доросла комаха здатна долати великі відстані у польоті.

Життєвий цикл хруща включає кілька стадій: яйце, личинка, лялечка та доросла комаха. Найбільшу загрозу для саду становить личинка, яка пошкоджує кореневу систему молодих саджанців та овочів.

Дорослі хрущі знищують молоде листя та квіткові бруньки, що негативно впливає на ріст і врожайність рослин.

Якщо ви не знали, хрущ - саме такого кольору, а не зелений (зелена - це бронзівка) (фото: Вікіпедія)

Капустянка

Капустянка, з її загрозливим виглядом, може не тільки рити ґрунт, але й літати. В невеликих кількостях ці комахи навіть корисні, покращуючи аерацію ґрунту.

Але кількість і ненажерливість капустянок швидко зростає, адже одна кладка яєць може містити до 500 штук! Вони живляться під землею всім, що знайдуть: бульбами картоплі, цибулинами, корінням рослин.

У природі капустянка боїться їжаків, кротів, землерийок та навіть котів. Але краще використовувати інсектициди. Ефективні також пастки з пивом або медом, яєчна шкаралупа та зубчики часнику. Крім того, ця комаха не любить запаху чорнобривців і календули, тож їх можна висадити між рядками.

Капустянка виглядає як справжній монстр (фото: Вікіпедія)

Дротяник

Личинка жука-ковалика, яка виглядає досить невинно, насправді є великою загрозою для коренеплодів, особливо картоплі та моркви.

Дротяник полюбляє вологий ґрунт, а якщо між рядками росте пирій повзучий - для жука та його личинок це справжній рай! Виявити шкідника можна за в'яненням рослин.

Позбутися його складно, але можливо. Дорослі комахи не відкладають яйця там, де ростуть гірчиця, ріпак чи шпинат, тому їх варто висаджувати між рядками, а потім скошувати і закладати в ґрунт. У крайньому разі можна застосувати "хімію", яку дротяник не переносить.

Розчин марганцівки, подрібнена яєчна шкаралупа і настій кропиви допоможуть зменшити популяцію шкідників (фото: Вікіпедія)

Самшитова вогнівка

Гусінь самшитової вогнівки харчується переважно самшитом, але за відсутності цього рослинного корму може пошкоджувати й інші рослини, такі як модрина колхидська, лавровишня, клен, ясен, мушмула японська.

Самшитова вогнівка завдає значної шкоди рослинам: після її заселення кущі самшиту швидко втрачають свій декоративний вигляд, засихають і можуть загинути. Вогнівка виїдає велику кількість листя, що порушує структуру крони і серйозно впливає на обмін речовин у рослині, блокуючи фотосинтез.

Гусені вогнівки закутають у павутиння листя кущів (фото: Вікіпедія)