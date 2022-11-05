Як зробити пасти тахіні та хумус, які дуже дорого коштують у супермаркетах

Пасти тахіні та хумус - смачні та корисні для здоров'я. У них містяться вітаміни, мікроелементи та мінерали. В українських супермаркетах обидві пасти коштують досить дорого, і якщо хумус за ціною більш-менш доступний, то тахіні – дуже дорогий продукт.
Як приготувати ці пасти самостійно – читайте у матеріалі Styler нижче.
Тахіні – це однорідна кунжутна паста, яку регулярно їдять у країнах Близького Сходу. Без тахіні не обходяться свята, її додають у холодні та гарячі страви, а ще з неї роблять популярні східні солодощі.
Паста тахіні додає енергії та сил, чудово перетравлюється, підтримує здоров'я шкіри. У ній міститься багато кальцію, що зміцнює кістки та покращує стан нігтів. Також у тахіні є рослинний білок. Ця паста зміцнює імунітет, покращує роботу травної системи та регулює обмін речовин.
А ще в тахіні є антиоксиданти, які запобігають ранньому старінню шкіри та позитивно впливають на роботу серцево-судинної системи.
Приготувати пасту тахіні можна самостійно. Вам потрібен кунжут та оливкова олія.
Поставте суху сковороду на вогонь. Насипте 100 г кунжуту та обсмажуйте до золотистого кольору (15 хвилин) на середньому вогні. Регулярно помішуйте.
Дайте йому охолонути, пересипте в чашу блендера і на максимальній швидкості перебийте до однорідного стану. На стінах чаші має проступити олія з насіння. Додайте 1 столову ложку оливкової олії та ще раз збийте.
Зберігати таку пасту можна у холодильнику до 1 місяця.
Фото: Паста тахіні (freepik.com)
Ще одна традиційна паста на Близькому Сході, що готується на основі нуту. Ця паста користується популярністю в Ізраїлі, Лівані, Туреччині, Греції та на Кіпрі. Цю пасту називають суперпродуктом, так у ній міститься величезна кількість вітамінів, білок та клітковина.
Хумус допомагає схуднути, знижує рівень холестерину в крові, допомагає при профілактиці діабету та серцево-судинних захворювань. Ця паста має низький глікемічний індекс при великій кількості складних вуглеводів.
Ще в хумусі багато антиоксидантів, які уповільнюють старіння А фолієва кислота (В9), дуже важлива для жінок.
Найпростішим рецептом хумусу поділився відомий кулінар Євген Клопотенко.
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Нут промийте кілька разів під проточною водою та замочіть на 3-4 години (а краще на ніч). Потім зваріть його у підсоленій воді до готовності. У готовому вигляді горох можна легко розплющити.
Злийте воду від нуту в окрему ємність, вона ще знадобиться. У відвареній нут додайте тахіні.
Потім подрібнений часник, сіль (0,5 ч. ложки) та сік лимона. Потім додайте зіру та оливкову олію. Перекладіть у чашу блендера і перебийте до однорідного стану. Консистенцію та смак можна регулювати за допомогою солі, лимонного соку та відвару після нуту.
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