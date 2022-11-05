RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Как сделать пасты тахини и хумус, которые очень дорого стоят в супермаркетах

Фото: Как сделать пасты хумус и тахини самостоятельно (freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Пасты тахини и хумус - вкусны и полезны для здоровья. В них содержатся витамины, микроэлементы и минералы. В украинских супермаркетах обе пасты стоят довольно дорого, и если хумус по цене более или менее доступен, то тахини - очень дорогой продукт.

Как приготовить эти пасты самостоятельно - читайте в материале Styler ниже.

Тахини

Тахини - это однородная кунжутная паста, которую регулярно едят в странах Ближнего Востока. Без тахини не обходятся праздники, ее добавляют в холодные и горячие блюда, а еще из нее делают популярные восточные сладости.

Паста тахини добавляет энергии и сил, прекрасно переваривается, поддерживает здоровье кожи. В ней содержится много кальция, что укрепляет кости и улучшает состояние ногтей. Также в тахини есть растительный белок. Эта паста укрепляет иммунитет, улучшает работу пищеварительной системы и регулирует обмен веществ.

А еще в тахини есть антиоксиданты, которые предотвращают раннее старение кожи и положительно влияют на работу сердечно-сосудистой системы.

Приготовить пасту тахини можно самостоятельно. Вам нужен кунжут и оливковое масло.

Поставьте на огонь сухую сковороду. Насыпьте кунжут и обжаривайте до золотистого цвета (15 минут) на среднем огне. Регулярно помешивайте.

Потом дайте ему остыть, пересыпьте в чашу блендера и на максимальной скорости перебейте до однородного состояния. На стенах чаши должно проступить масло с семечек. Добавьте 1 столовую ложку оливкового масла и еще раз взбейте.

Хранить такую пасту можно в холодильнике до 1 месяца.

Фото: Паста тахини (freepik.com)

Хумус

Еще одна традиционная паста на Ближнем Востоке, которая готовится на основе нута. Эта паста пользуется популярностью в Израиле, Ливане, Турции, в Греции и на Кипре. Эту пасту называют суперпродуктом, так в ней содержится огромное количество витаминов, белок и клетчатка.

Хумус помогает похудеть, снижает уровень холестерина в крови, помогает при профилактике диабета и сердечно-сосудистых заболеваний. У этой пасты низкий гликемический индекс при обилии сложных углеводов.

Еще в хумусе много антиоксидантов, которые замедляют старение А фолиевая кислота (В9) очень важна для женщин.

Самым простым рецептом хумуса поделился известный кулинар Евгений Клопотенко.

Вам понадобятся:

  • 250 г нута
  • 2-3 зубчика чеснока
  • 3 ст. ложки лимонного сока
  • 1/3 ч. ложки зиры
  • 3 ст. ложки пасты тахини
  • 3-4 ст. ложки оливкового масла
  • ½ ч. ложки соли

Нут промойте несколько раз под проточной водой и замочите на 3-4 часа (а лучше на ночь). Потом сварите его в подсоленной воде до готовности. В готовом виде горох можно легко расплющить.

Слейте воду от нута в отдельную емкость, она еще понадобится. В отварной нут добавьте тахини.

Потом измельченный чеснок, соль (0,5 ч. ложки) и сок лимона. Потом добавьте зиру и оливковое масло. Переложите все в чашу блендера и перебейте до однородного состояния. Консистенцию и вкус можно регулировать с помощью соли, лимонного сока и отвара после нута.

Кстати, ранее мы писали о том, чем можно накормить всю семью во время длительного отключения света.

А также рассказывали о том, чем можно заменить растительное масло при жарке блюд.

Читайте РБК-Украина в Google News
приготування страврецептРецепты