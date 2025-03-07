Як зробити незвичний макіяж на 8 березня: секрети, щоб виглядати найкрасивішою

Крок 1: Підготовка шкіри

Очищення і зволоження: почніть з очищення шкіри та нанесення зволожувального крему. Це допоможе створити рівну основу для макіяжу. Нанесіть основу під макіяж (праймер), щоб макіяж тримався довше.

Тональний крем: використовуйте тональний крем або крем BB, щоб вирівняти тон шкіри.

Консилер: для того, щоб приховати темні кола під очима або дрібні недосконалості, використовуйте консилер.

Крок 2: Очі

Основний макіяж очей: на повіки нанесіть базову тінь для основи (нюдові або пудрові відтінки). Вони створять м'який фон для стрілок.

Можна додати трохи темнішого відтінку в складку повік, щоб зробити погляд глибшим.

Подвійні стрілки: використовуйте чорну рідку підводку для першої стрілки, яка починається біля внутрішнього кута ока і тягнеться по лінії росту вій до зовнішнього кута.

Потім нанесіть другу стрілку трохи вище за першу, паралельно їй. Це дасть змогу створити ефект подвійної лінії.

Для цього виберіть підводку або олівець контрастного кольору.

Обидві стрілки мають бути акуратними, і їхні кінчики можна трохи підняти вгору для виразного образу.

Тіні для додаткового акценту: якщо хочете додати ще більше драматичності, можна накласти трохи блискучих або металевих тіней на середину повіки.

Туш: не забувайте про туш для вій. Нанесіть кілька шарів, щоб виділити вії та зробити погляд більш відкритим.

Крок 3: Обличчя

Контуринг: легкий контуринг за допомогою бронзера підкреслить вилиці й форму обличчя.

Рум'яна: легко нанесіть рум'яна на "яблучка" щік, щоб додати обличчю свіжості.

Хайлайтер: нанесіть хайлайтер на частини обличчя, що виступають, - верхню частину щік, носа, під бровами, щоб додати шкірі сяйва.

Крок 4: Губи

Помада: для завершення образу виберіть помаду, що пасує до вашого макіяжу очей. Залежно від настрою можна вибрати яскравий червоний або більш нейтральний відтінок.

Поради

Подвійні стрілки матимуть особливо гарний вигляд із матовими помадами або помадами із сатиновим фінішем. Під час нанесення стрілок тримайте руку вільно, не поспішайте, щоб лінії були чіткими та рівними.

Вас також може зацікавити