9 овочів, які зберігаються довше усіх смачними та свіжими

Якщо урожай вже зібрано, то треба запланувати, як довго будуть зберігатися різні овочі. Відповідно до цього можна створити своє зимове "меню" з власної їжі. Які саме овочі є чемпіонами по довгому зберіганню?

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, які саме овочі при правильному зберіганні зможуть радувати вас своїм смаком багато місяців.

Морква

Зберігання моркви - досить складний процес, але в ідеальних умовах вона може пролежати до року без пошкоджень.

Що потрібно, щоб зберегти коренеплід? Наприклад, занурити його в глиняний розчин. Консистенція розчину повинна бути густоти сметани. Кожну морквину занурюють у суміш і висушують. Після цього складають у місткість для зберігання і ставлять на балкон.

Інший спосіб - пересипати моркву хвойними тирсою. Шарами чергують тирсу і моркву. Зверху все також засипають тирсою. Після цього ящик закривають кришкою і ставлять на холодний балкон або в комору. Оптимальна температура для зберігання - від 0 до +2°С.

Капуста

Білокачанна капуста може пролежати в квартирі до трьох місяців, якщо зберігати її в холодильнику при температурі від 0 до +1°С. Овоч загортають у плівку і пакет, після чого розміщують на полиці. Якщо верхні листки почали псуватися або в'янути, їх можна зняти, потім повторно обернути качан і зберігати далі.

Капусту зберігають у холодильнику (фото: Freepik)

Часник

Часник буває озимим або ярим, залежно від часу посадки. Це важливо для розуміння умов зберігання: озимий часник збирають у липні, і зберігається він максимум півроку, тому під новий рік може висохнути або прорости.

Варіантів зберігання декілька: можна розмістити в темному прохолодному місці при температурі 15-21°С, але так він не пролежить довго, в холодильнику при температурі +1-5°С або в банці, заливши очищені зубчики олією.

Ярий же часник, зібраний у серпні, буде лежати до 12 місяців. Зберігати його легко - достатньо вибрати місце в темній шафі подалі від нагрівальних приладів (рекомендована температура - 15-21°С).

Картопля

Зберігати картоплю потрібно в темному прохолодному місці, ідеально - в підвалі, але щоб він не промерзав. Якщо картопля промерзне, вона стане рожевою і солодкою, на сонці - позеленіє, а поруч з цибулею або в дуже вологому місці - швидко згниє.

Картоплі потрібна вологість до 90% і температура не вище 5 градусів, інакше бульби проростуть. Можна поставити ящик з нею на балкон, якщо він не опалюється. Там можна зберігати врожай до самих морозів, але попередньо потрібно накрити бульби чимось теплим для стабілізації температури.

Буряк

Буряк дуже важливо зберігати без бадилля, щоб коренеплід не зів'яв передчасно. Ще одна дуже важлива умова для зберігання - прохолода. Буряк не терпить високих температур, тому найкраще зберігати його в підвалі або в холодильнику.

При зберіганні в холодильнику буряк потрібно покласти в пакет і розмістити на полиці для овочів при температурі +4°С.

У буряка треба обов'язково обірвати "хвіст" (фото: Freepik)

Цибуля

Цибуля не терпить надмірного холоду або вологи, тому підвал як місце для зберігання їй не підходить. Найкраще зберігається жовта цибуля - до півроку, а червона починає псуватися трохи раніше.

Ніяких особливих умов дотримуватися не потрібно, цибулю можна просто висипати на газету і поставити під будь-які меблі. Або наповнити цибулинами ящик так, щоб вони провітрювалися з усіх боків і не гнили. Потрібна температура - від +18 до +22°С.

Гарбуз та кабачок

Умови зберігання цих плодів ідентичні. Їх, як і цибулю, можна сміливо складати в темну шафу. Гарбуз зберігають плодоніжками догори. Розміщуйте плоди на невеликій відстані один від одного, щоб забезпечити кращу циркуляцію повітря.

У такому вигляді гарбуз і кабачок можуть пролежати півроку і більше. Найкраща температура для зберігання - +5-15°С.

Гарбуз без проблем довго зберігається (фото: Freepik)

Помідори

Якщо хочете зберегти врожай довше, знімайте зелені помідори з гілки. У такому вигляді вони будуть поступово дозрівати у вас вдома і зможуть зберігатися до трьох місяців.

Томати кладуть у ящики або кошики і ставлять у темне місце, краще щоб воно було прохолодним, до +15°С. Можна попередньо обернути кожен із плодів папером, але це не обов'язково. Не накладайте багато помідорів в один ящик, щоб вони не прим'ялися.