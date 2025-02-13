Як зробити макіяж нюд на День закоханих: блогерка поділилася простими секретами

У 2025 році на піку популярності макіяж "нюд". Нюдовий або, як його ще називають, природний макіяж - це створення образу, максимально наближеного до природного стану шкіри, водночас приховують невеликі недоліки, а акценти на очі й губи роблять обличчя виразнішим, але без яскравих або помітних змін.

Як зробити ідеальний макіяж нюд

Тональна основа

Після очищення шкіри наносимо тональний крем для обличчя. Блогерка використовує продукт із досить щільним перекриттям, щоб максимально приховати недоліки. Утім можна використовувати й BB-крем із легкою текстурою. Зазначимо, що тональний крем має бути в тон до вашого природного кольору шкіри, а краще трохи світлішим.

Консилер

Для маскування темних кіл під очима або невеликих недоліків необхідно скористатися консилером. Він має бути трохи світлішим за ваш тон шкіри, але не сильно контрастувати.

Контуринг

Контурування для макіяжу нюд не має бути сильно помітним. Легкий бронзер можна нанести по лінії росту волосся і на вилиці, щоб створити ефект природної засмаги. Блогерка обрала рідкий контуринг, який нанесла за допомогою пензля.

Рум'яна

Для макіяжу нюд найкраще вибирати легкі рум'яна в персикових, рожевих або бежевих відтінках. Наносимо їх, як показано на відео, на "яблучка" щік для свіжості та легкості.

Пудра

Легка пудра допоможе зафіксувати макіяж і позбутися зайвого блиску, особливо в області Т-зони.

Брови

Брови для макіяжу нюд мають бути оформлені природно. Легко підкоригуємо форму за допомогою олівця або фіксувального гелю для брів у відтінку, близькому до вашого натурального кольору волосся. Важливо, щоб брови мали максимально натуральний вигляд.

Очі

Для макіяжу очей використовуємо нейтральні, бежеві, рожеві або теплі коричневі відтінки. Матове покриття має більш природний вигляд, але можна додати трохи шиммеру на повіки для легкого сяйва. Також можна додати стрілку - блогерка продемонструвала, як її намалювати за допомогою тіней.

Макіяж очей завершуємо тушшю. Використовуємо 1-2 шари туші, щоб вії виглядали природно довгими та розділеними.

Також можна додати гліттер для обличчя на верхню повіку, якщо з таким макіяжем ви плануєте вирушити на вечірку або в бар.

Губи

Блогерка показала два варіанти макіяжу губ. Перший - найпростіший - наносимо блиск для губ.

Другий варіант робимо олівцем для губ і помадою-блиском - світлішим і темнішим відтінками коричневого.