Як зробити курячі відбивні смачними: просто додайте цей секретний інгредієнт

Як приготувати смачні курячі відбивні

Для класичних курячих відбивних, крім м'яса вам знадобиться: 1-2 яйця, борошно, сіль, спеції. А для кращого смаку та м'якості варто додати секретний інгредієнт – лимонний сік.

М'ясо наріжте шматочками, відбийте. Попередньо його можна покласти на пів години в маринад зі спецій.

Зробіть кляр: збийте яйця із сіллю, перцем і додайте 1-2 ложки лимонного соку. Обвалюйте м'ясо спочатку в муці, потім в яйці та обсмажте з двох боків до золотистої скоринки на середньому вогні.

Якщо є бажання, то до маринаду можна додати лимонний сік або соєвий соус - до свого смаку.

Які помилки псують відбивні

Не нарізайте м'ясо надто тонко – така нарізка позбавляє м'ясо соку, і вони виходять сухі.

Не зрізайте з м'яса весь жир - він надає відбивним соковитості.

Для смаження відбивних вибирайте сковороду з товстим дном, а краще – антипригарну.

Смажити відбивні потрібно лише на середньому вогні, інакше вони вийдуть сухі. Можна злегка обсмажити (по 1-2 хвилини з кожного боку), а потім скласти на лист і поставити в духовку. Такий спосіб зробить їх більш соковитими та смачними.