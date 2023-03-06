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Як зробити курячі відбивні смачними: просто додайте цей секретний інгредієнт

Як приготувати смачні курячі відбивні (фото: pixabay.com)
Автор: Анна Шиканова

Відбивні - це просте і смачне блюдо, яке відмінно підійде як для звичайного обіду, так і для святкового застілля. Їх готують з різного виду м'яса і вважається, що з курячого м'яса відбивні виходять соковитіші та м'якіші.

Однак у деяких кулінарів відбивні з курки виходять сухими та не дуже смачними. Яких помилок варто уникати – читайте у матеріалі нижче.

Як приготувати смачні курячі відбивні

Для класичних курячих відбивних, крім м'яса вам знадобиться: 1-2 яйця, борошно, сіль, спеції. А для кращого смаку та м'якості варто додати секретний інгредієнт – лимонний сік.

М'ясо наріжте шматочками, відбийте. Попередньо його можна покласти на пів години в маринад зі спецій.

Зробіть кляр: збийте яйця із сіллю, перцем і додайте 1-2 ложки лимонного соку. Обвалюйте м'ясо спочатку в муці, потім в яйці та обсмажте з двох боків до золотистої скоринки на середньому вогні.

Якщо є бажання, то до маринаду можна додати лимонний сік або соєвий соус - до свого смаку.

Які помилки псують відбивні

Не нарізайте м'ясо надто тонко – така нарізка позбавляє м'ясо соку, і вони виходять сухі.

Не зрізайте з м'яса весь жир - він надає відбивним соковитості.

Для смаження відбивних вибирайте сковороду з товстим дном, а краще – антипригарну.

Смажити відбивні потрібно лише на середньому вогні, інакше вони вийдуть сухі. Можна злегка обсмажити (по 1-2 хвилини з кожного боку), а потім скласти на лист і поставити в духовку. Такий спосіб зробить їх більш соковитими та смачними.

До речі, раніше ми писали про те, які помилки при приготуванні псують смак супу.

А ще розповідали про те, як правильно смажити відбивні з інших видів м'яса.

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