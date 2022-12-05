Як зробити кондиціонер для білизни в домашніх умовах: легкі способи

Навіщо робити кондиціонер

Виготовлення власного пом’якшувача тканин заощадить гроші та допоможе навколишньому середовищу. Магазинні пом’якшувачі містять багато консервантів і синтетичних ароматизаторів.

Також вони можуть викликати алергію та висип у людей. Тому не рекомендується використовувати для прання дитячих речей хімічні кондиціонери.

Як зробити кондиціонер

Допоможе білий оцет

Щоб зробити домашній рідкий кондиціонер для білизни, знадобляться такі інгредієнти:

30 мл органічного рослинного гліцерину;

250 мл води;

200 мл білого оцту;

сік лимона;

15 крапель ефірних олій на ваш вибір;

Спочатку потрібно змішати рослинний гліцерин і воду. Далі додати білий оцет, лимон та кілька крапель ефірної олії.

Для машинного прання можна використовувати 60 мл цієї рідини.

Харчова сода

Для такого способу знадобиться:

10 крапель ефірної олії лаванди;

70 г харчової соди;

300 г крупної солі.

Візьміть скляну банку і насипте в неї крупну сіль з ефірними оліями. Перемішуйте, поки сіль не вбере ефірну олію та додайте харчову соду.