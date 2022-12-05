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Як зробити кондиціонер для білизни в домашніх умовах: легкі способи

Як зробити кондеціонер для білизни (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Кондиціонери для білизни надають речам приємний аромат та роблять їх м’якше. Самостійно приготувати кондиціонер для білизни в домашніх умовах зовсім не складно. Більш того, він буде натуральним і безпечним.

Про це пише SantePlus.

Навіщо робити кондиціонер

Виготовлення власного пом’якшувача тканин заощадить гроші та допоможе навколишньому середовищу. Магазинні пом’якшувачі містять багато консервантів і синтетичних ароматизаторів.

Також вони можуть викликати алергію та висип у людей. Тому не рекомендується використовувати для прання дитячих речей хімічні кондиціонери.

Як зробити кондиціонер

Допоможе білий оцет

Щоб зробити домашній рідкий кондиціонер для білизни, знадобляться такі інгредієнти:

  • 30 мл органічного рослинного гліцерину;
  • 250 мл води;
  • 200 мл білого оцту;
  • сік лимона;
  • 15 крапель ефірних олій на ваш вибір;

Спочатку потрібно змішати рослинний гліцерин і воду. Далі додати білий оцет, лимон та кілька крапель ефірної олії.

Для машинного прання можна використовувати 60 мл цієї рідини.

Харчова сода

Для такого способу знадобиться:

  • 10 крапель ефірної олії лаванди;
  • 70 г харчової соди;
  • 300 г крупної солі.

Візьміть скляну банку і насипте в неї крупну сіль з ефірними оліями. Перемішуйте, поки сіль не вбере ефірну олію та додайте харчову соду.

Раніше ми повідомляли, як не можна використовувати капсули для прання.

Також ми писали, що не можна прати в машинці, щоб не пошкодити її.

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