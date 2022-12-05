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Как сделать кондиционер для белья в домашних условиях: легкие способы

Как сделать кондеционер для белья (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Кондиционеры для белья придают вещам приятный аромат и делают их мягче. Самостоятельно приготовить кондиционер для белья в домашних условиях совсем не сложно. Более того, он будет натуральным и безопасным.

Об этом пишет SantePlus.

Зачем делать кондиционер

Изготовление собственного смягчителя тканей сэкономит деньги и поможет окружающей среде. Магазинные смягчители содержат множество консервантов и синтетических ароматизаторов.

Также они могут вызвать аллергию и сыпь у людей. Поэтому не рекомендуется использовать для стирки детских вещей химические кондиционеры.

Как сделать кондиционер

Поможет белый уксус

Чтобы сделать домашний жидкий кондиционер для белья, понадобятся следующие ингредиенты:

  • 30 мл органического растительного глицерина;
  • 250 мл воды;
  • 200 мл белого уксуса;
  • сок лимона;
  • 15 капель эфирных масел по вашему выбору;

Сначала нужно смешать растительный глицерин и воду. Затем добавить белый уксус, лимон и несколько капель эфирного масла.

Для машинной стирки можно использовать 60 мл этой жидкости.

Пищевая сода

Для такого способа понадобится:

  • 10 капель эфирного масла лаванды;
  • 70 г пищевой соды;
  • 300 г крупной соли.

Возьмите стеклянную банку и насыпьте в нее крупную соль с эфирными маслами. Перемешивайте, пока соль не впитает эфирное масло и добавьте пищевую соду.

Ранее мы сообщали, как нельзя использовать капсулы для стирки.

Также мы писали, что нельзя стирать в машинке, чтобы не повредить ее.

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