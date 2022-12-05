Как сделать кондиционер для белья в домашних условиях: легкие способы

Кондиционеры для белья придают вещам приятный аромат и делают их мягче. Самостоятельно приготовить кондиционер для белья в домашних условиях совсем не сложно. Более того, он будет натуральным и безопасным.

Об этом пишет SantePlus .

Зачем делать кондиционер

Изготовление собственного смягчителя тканей сэкономит деньги и поможет окружающей среде. Магазинные смягчители содержат множество консервантов и синтетических ароматизаторов.

Также они могут вызвать аллергию и сыпь у людей. Поэтому не рекомендуется использовать для стирки детских вещей химические кондиционеры.

Как сделать кондиционер

Поможет белый уксус

Чтобы сделать домашний жидкий кондиционер для белья, понадобятся следующие ингредиенты:

30 мл органического растительного глицерина;

250 мл воды;

200 мл белого уксуса;

сок лимона;

15 капель эфирных масел по вашему выбору;

Сначала нужно смешать растительный глицерин и воду. Затем добавить белый уксус, лимон и несколько капель эфирного масла.

Для машинной стирки можно использовать 60 мл этой жидкости.

Пищевая сода

Для такого способа понадобится:

10 капель эфирного масла лаванды;

70 г пищевой соды;

300 г крупной соли.

Возьмите стеклянную банку и насыпьте в нее крупную соль с эфирными маслами. Перемешивайте, пока соль не впитает эфирное масло и добавьте пищевую соду.