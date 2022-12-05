Как сделать кондиционер для белья в домашних условиях: легкие способы
Кондиционеры для белья придают вещам приятный аромат и делают их мягче. Самостоятельно приготовить кондиционер для белья в домашних условиях совсем не сложно. Более того, он будет натуральным и безопасным.
Об этом пишет SantePlus.
Зачем делать кондиционер
Изготовление собственного смягчителя тканей сэкономит деньги и поможет окружающей среде. Магазинные смягчители содержат множество консервантов и синтетических ароматизаторов.
Также они могут вызвать аллергию и сыпь у людей. Поэтому не рекомендуется использовать для стирки детских вещей химические кондиционеры.
Как сделать кондиционер
Поможет белый уксус
Чтобы сделать домашний жидкий кондиционер для белья, понадобятся следующие ингредиенты:
- 30 мл органического растительного глицерина;
- 250 мл воды;
- 200 мл белого уксуса;
- сок лимона;
- 15 капель эфирных масел по вашему выбору;
Сначала нужно смешать растительный глицерин и воду. Затем добавить белый уксус, лимон и несколько капель эфирного масла.
Для машинной стирки можно использовать 60 мл этой жидкости.
Пищевая сода
Для такого способа понадобится:
- 10 капель эфирного масла лаванды;
- 70 г пищевой соды;
- 300 г крупной соли.
Возьмите стеклянную банку и насыпьте в нее крупную соль с эфирными маслами. Перемешивайте, пока соль не впитает эфирное масло и добавьте пищевую соду.
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