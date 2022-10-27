Як зробити каганок без парафіну: вам потрібні олія, вода та шматочок вати

Що вам знадобиться:

Вода

Олія

Фольга

Баночка або склянка

Гумка

Шматок вати

Фото: facebook.com/mykhailo.fyk

Як зробити каганок

У баночку наливаєте води, трохи більше половини. Зверху наливаєте шар олії на 2 см.

Далі берете шматочок фольги, складаєте її в чотири рази, але вона повинна бути більшою за розмір поверхні банки або склянки. У фользі робимо отвір і простягаємо гніт зі шматочка вати.

Вата повинна діставати до олії й на сантиметр бути вищою за кришку з фольги. Змочіть її в олії.

Надягаємо кришку на ємність з водою та маслом, закріплюємо звичайною гумкою або ниткою. Потім запалюємо та отримуємо довгограючу свічку.

Фото: facebook.com/mykhailo.fyk

Як розповів автор цієї свічки Михайло Міф, така лампадка дає не лише світло, а й має тепловий рефлектор. Чим більше керамічних виробів біля такої свічки, тим краще вона віддає тепло - міні-опалювальний прилад.

Таку свічку колись називали Слобожанською лампадкою. Якщо поставити таку лампадку біля дзеркала, то світла буде набагато більше.