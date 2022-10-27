Как сделать каганок без парафина: вам нужны масло, вода и кусочек ваты

Что вам понадобится:

Вода

Масло

Фольга

Баночка или стакан

Резинка

Кусочек ваты

Фото: facebook.com/mykhailo.fyk

Как сделать каганок

В баночку наливаете воды, немного больше половины. Сверху наливаете слой масла на 2 см.

Далее берете кусочек фольги, складываете ее в четыре раза, но она должна быть больше размера поверхности банки или стакана. В фольге делаем отверстие и протягиваем фитиль из кусочка ваты.

Вата должна доставать до масла и на сантиметр быть выше крышки из фольги. Смочите ее в масле.

Надеваем крышку на емкость с водой и маслом, закрепляем обычной резинкой или ниткой. Потом поджигаем и получаем долгоиграющую свечку.

Фото: facebook.com/mykhailo.fyk

Как рассказал автор этой свечи Михаил Миф, такая лампадка дает не только свет, но и имеет тепловой рефлектор. Чем больше керамических изделий возле такой свечки, тем лучше она отдает тепло - мини-отопительный прибор.

Такую свечу когда-то называли Слобожанской лампадкой. Если поставить такую лампадку возле зеркала, то света будет намного больше.