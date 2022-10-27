Как сделать каганок без парафина: вам нужны масло, вода и кусочек ваты

Во время отключения электроэнергии на помощь придут старые рецепты создания лампадок, каганков и других источников света. Сделать их можно своими руками без особого труда.
Как сделать каганок своими руками без парафина - читайте в материале ниже.
Фото: facebook.com/mykhailo.fyk
В баночку наливаете воды, немного больше половины. Сверху наливаете слой масла на 2 см.
Далее берете кусочек фольги, складываете ее в четыре раза, но она должна быть больше размера поверхности банки или стакана. В фольге делаем отверстие и протягиваем фитиль из кусочка ваты.
Вата должна доставать до масла и на сантиметр быть выше крышки из фольги. Смочите ее в масле.
Надеваем крышку на емкость с водой и маслом, закрепляем обычной резинкой или ниткой. Потом поджигаем и получаем долгоиграющую свечку.
Фото: facebook.com/mykhailo.fyk
Как рассказал автор этой свечи Михаил Миф, такая лампадка дает не только свет, но и имеет тепловой рефлектор. Чем больше керамических изделий возле такой свечки, тем лучше она отдает тепло - мини-отопительный прибор.
Такую свечу когда-то называли Слобожанской лампадкой. Если поставить такую лампадку возле зеркала, то света будет намного больше.
Кстати, ранее мы рассказывали о том, как сделать свечу долгого горения своими руками.
А еще мы писали о том, как сделать безопасную лампочку из двух батареек.