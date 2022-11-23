Як зробити флюорографію безкоштовно, і в яких випадках треба платити

Навіщо проходити таке обстеження?

Воно дозволяє виявити злоякісну пухлину або туберкульоз ще на ранній стадії, коли симптоми захворювання не виявляються і діагностика хвороби затруднена.

При скаргах на постійну задишку, млявість, хронічний кашель рекомендується обов'язково зробити флюорографію.

Коли флюорографія безкоштовна?

З направленням лікаря

На флюорографію пацієнта направляє сімейний або лікуючий лікар. Саме лікар визначає необхідність такого дослідження та виписує електронне направлення.

Воно може бути також паперовим, якщо немає можливості створити електронне. Із цим направленням потрібно прийти в медичний заклад, який надає допомогу в амбулаторних умовах за договором з НСЗУ.

Адресу закладу підкаже оператор контакт-центру НСЗУ за номером 16-77. Про можливість зробити флюорографію потрібно запитати в самому закладі, уточнивши, чи є там необхідне обладнання і фахівці.

Якщо вам призначили флюорографію під час лікування в стаціонарі

Обстеження проведуть без додаткових направлень та оплат - вартість дослідження входить у лікування.

В яких випадках треба платити?

Платною флюорографія може бути, якщо пацієнт самостійно вирішує пройти таке дослідження, без направлення лікаря.

В НСЗУ закликали не вдаватися до таких кроків, адже лише медичний фахівець, який бачить комплексну картину, зможе розшифрувати результати обстеження правильно.

Вартість обстеження в приватних клініках близько 250 грн.