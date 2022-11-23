RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Как сделать флюорографию бесплатно, и в каких случаях нужно платить

Фото: Как в Украине сделать флюорографию бесплатно
Автор: Светлана Мащенко

Флюорография – обследование, которое следует проходить ежегодно. Оно может быть как бесплатным, так и платным.

Об этом напомнили в Национальной службе здоровья (НСЗУ).

Зачем проходить такое обследование?

Оно позволяет выявить злокачественную опухоль или туберкулез еще на ранней стадии, когда симптомы заболевания не выявляются и диагностика болезни затруднена.

При жалобах на постоянную одышку, вялость, хронический кашель рекомендуется обязательно сделать флюорографию.

Когда флюорография бесплатна?

  • С направлением врача

На флюорографию пациента направляет семейный или лечащий врач. Именно врач определяет необходимость такого исследования и выписывает электронное направление.

Оно может быть также бумажным, если нет возможности создать электронное. С этим направлением нужно прийти в медицинское учреждение, которое оказывает помощь в амбулаторных условиях по договору с НСЗУ.

Адрес заведения подскажет оператор контакт-центра НСЗУ по номеру 16-77. О возможности сделать флюорографию нужно спросить в самом заведении, уточнив, есть ли там необходимое оборудование и специалисты.

  • Если вам назначили флюорографию во время лечения в стационаре

Обследование проведут без дополнительных направлений и оплат – стоимость исследования входит в лечение.

В каких случаях нужно платить?

Платной флюорографией может быть, если пациент самостоятельно решает пройти такое исследование, без направления врача.

В НСЗУ призвали не прибегать к таким шагам, ведь только видящий комплексную картину медицинский специалист сможет расшифровать результаты обследования правильно.

Стоимость обследования в частных клиниках составляет около 250 грн.

Раньше мы писали, каким симптомом чаще всего проявляется рак легких.

Также читайте о "скрытых" местах для возникновения рака, о которых можно даже не догадываться.

Читайте РБК-Украина в Google News
НСЗУздоровьерак легких