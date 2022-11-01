Як зробити бальзам для губ у домашніх умовах: прості рецепти

Кожній дівчині хочеться мати ніжні та доглянуті губи, які хочеться цілувати. Однак часто магазинні бальзами навпаки пересушують губи та роблять їх непривабливими.
Styler зібрав прості рецепти бальзамів для губ у домашніх умовах із натуральними складниками. Ваші губи будуть сяяти!
На відміну від покупної гігієнічки в домашньому бальзамі можна використовувати натуральні олії. Вони будуть живити шкіру губ.
У природному вигляді ефірні олії розтікаються, тому за основу бальзаму краще використовувати бджолиний віск. Він виступає в ролі загусника, який також містить поживні речовини.
Щоб приготувати бальзам вдома, візьміть:
На водяній бані розтопіть віск. Додайте ефірні олії, розтопіть їх та перемішайте. Зніміть масу з вогню, трохи остудіть. Тут можна додати ефірну олію для запаху.
Поки бальзам рідкий, розлийте в зручну місткість. Воскова маса швидко застигає, але якщо бальзам вийшов дуже твердий або м'який, його можна повторно розтопити на водяній бані.
Зробити бальзам для губ вдома можна без зайвих зусиль (фото: pixabay.com)
Вам потрібно:
Спочатку потрібно ретельно розтерти ягоди журавлини з медом та мигдальним маслом. Суміш потрібно трохи розігріти, а потім процідити, щоб позбавитися шкірок ягід.
Одночасно розігрійте на водяній бані віск, додайте екстракт ягід і вітамін Е. Ваш бальзам готовий!
Цей рецепт чудово захистить губи від холоду та вітру, захистить від висихання та розтріскування шкіри.
Список інгредієнтів:
Розігрійте віск на водяній бані. Додайте олію жожоба та мандарину, потім додайте гліцерин. Коли вся суміш розтане і стане однорідною, знімайте її з плити та відразу розливайте в посудини, якими будете користуватися.
До речі, раніше ми розповідали, як зробити зволожувальний бальзам для волосся вдома.
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