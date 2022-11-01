Как сделать бальзам для губ в домашних условиях: простые рецепты

Каждая девушка хочет иметь нежные и ухоженные губы, которые хочется целовать. Однако часто магазинные бальзамы наоборот пересушивают губы и делают непривлекательными.
Styler собрал простые рецепты бальзамов для губ в домашних условиях с натуральными составляющими. Ваши губы будут сиять!
В отличие от покупной гигиенички в домашнем бальзаме можно использовать натуральные масла. Они будут питать кожу губ.
В природном виде эфирные масла растекаются, поэтому за основу бальзама лучше использовать пчелиный воск. Он выступает в роли загустителя, также содержащего питательные вещества.
Чтобы приготовить бальзам дома, возьмите:
На водяной бане растопите воск. Добавьте эфирные масла, растопите и перемешайте. Снимите массу с огня, немного остудите. Здесь можно добавить эфирное масло для запаха.
Пока бальзам редкий, разлейте в удобную емкость. Восковая масса быстро застывает, но если бальзам получился очень твердый или мягкий, его можно повторно растопить на водяной бане.
Сделать бальзам для губ на дому можно без лишних усилий (фото: pixabay.com)
Вам нужно:
Сначала нужно тщательно растереть ягоды клюквы с медом и миндальным маслом. Смесь нужно немного разогреть, а затем процедить, чтобы избавиться от шкурок ягод.
Одновременно разогрейте на водяной бане воск, добавьте экстракт ягод и витамин Е. Ваш бальзам готов!
Этот рецепт отлично защитит губы от холода и ветра, защитит от высыхания и растрескивания кожи.
Список ингредиентов:
Разогрейте воск на водяной бане. Добавить масло жожоба и мандарина, затем добавить глицерин. Когда вся смесь растает и станет однородной, снимайте ее с плиты и сразу разливайте в сосуды, которыми вы будете пользоваться.
Кстати, раньше мы рассказывали, как сделать увлажняющий бальзам для волос дома.
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