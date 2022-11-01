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Как сделать бальзам для губ в домашних условиях: простые рецепты

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Вторник 01 ноября 2022 19:03
Как сделать бальзам для губ в домашних условиях: простые рецепты Ваши губы будут вам благодарны (фото: pixabay.com)
Автор: Юлия Гаюк

Каждая девушка хочет иметь нежные и ухоженные губы, которые хочется целовать. Однако часто магазинные бальзамы наоборот пересушивают губы и делают непривлекательными.

Styler собрал простые рецепты бальзамов для губ в домашних условиях с натуральными составляющими. Ваши губы будут сиять!

Бальзам из эфирных масел

В отличие от покупной гигиенички в домашнем бальзаме можно использовать натуральные масла. Они будут питать кожу губ.

В природном виде эфирные масла растекаются, поэтому за основу бальзама лучше использовать пчелиный воск. Он выступает в роли загустителя, также содержащего питательные вещества.

Чтобы приготовить бальзам дома, возьмите:

  • одну чайную ложку измельченного пчелиного воска
  • полторы чайной ложки оливкового масла
  • полторы чайной ложки масла виноградных косточек
  • одну чайную ложку касторового масла
  • две капли эфирного масла иланг-иланг

На водяной бане растопите воск. Добавьте эфирные масла, растопите и перемешайте. Снимите массу с огня, немного остудите. Здесь можно добавить эфирное масло для запаха.

Пока бальзам редкий, разлейте в удобную емкость. Восковая масса быстро застывает, но если бальзам получился очень твердый или мягкий, его можно повторно растопить на водяной бане.

Как сделать бальзам для губ в домашних условиях: простые рецепты

Сделать бальзам для губ на дому можно без лишних усилий (фото: pixabay.com)

Увлажняющий бальзам для губ из клюквы

Вам нужно:

  • Клюква - 10 ягод
  • Мед - одна чайная ложка
  • Миндальное масло - одна чайная ложка
  • Масляный раствор витамина Е - одна чайная ложка
  • Пчелиный воск - пять граммов

Сначала нужно тщательно растереть ягоды клюквы с медом и миндальным маслом. Смесь нужно немного разогреть, а затем процедить, чтобы избавиться от шкурок ягод.

Одновременно разогрейте на водяной бане воск, добавьте экстракт ягод и витамин Е. Ваш бальзам готов!

Зимний бальзам для губ

Этот рецепт отлично защитит губы от холода и ветра, защитит от высыхания и растрескивания кожи.

Список ингредиентов:

  • Пчелиный воск - одна чайная ложка
  • Масло жожоба - пять чайных ложек
  • Глицерин - одна чайная ложка
  • Эфирное масло мандарина - семь капель

Разогрейте воск на водяной бане. Добавить масло жожоба и мандарина, затем добавить глицерин. Когда вся смесь растает и станет однородной, снимайте ее с плиты и сразу разливайте в сосуды, которыми вы будете пользоваться.

Кстати, раньше мы рассказывали, как сделать увлажняющий бальзам для волос дома.

Читайте также, как ухаживать за кожей зимой, чтобы она сияла.

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