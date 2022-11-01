Как сделать бальзам для губ в домашних условиях: простые рецепты

Каждая девушка хочет иметь нежные и ухоженные губы, которые хочется целовать. Однако часто магазинные бальзамы наоборот пересушивают губы и делают непривлекательными.

Styler собрал простые рецепты бальзамов для губ в домашних условиях с натуральными составляющими. Ваши губы будут сиять!

Бальзам из эфирных масел

В отличие от покупной гигиенички в домашнем бальзаме можно использовать натуральные масла. Они будут питать кожу губ.

В природном виде эфирные масла растекаются, поэтому за основу бальзама лучше использовать пчелиный воск. Он выступает в роли загустителя, также содержащего питательные вещества.

Чтобы приготовить бальзам дома, возьмите:

одну чайную ложку измельченного пчелиного воска

полторы чайной ложки оливкового масла

полторы чайной ложки масла виноградных косточек

одну чайную ложку касторового масла

две капли эфирного масла иланг-иланг

На водяной бане растопите воск. Добавьте эфирные масла, растопите и перемешайте. Снимите массу с огня, немного остудите. Здесь можно добавить эфирное масло для запаха.

Пока бальзам редкий, разлейте в удобную емкость. Восковая масса быстро застывает, но если бальзам получился очень твердый или мягкий, его можно повторно растопить на водяной бане.

Сделать бальзам для губ на дому можно без лишних усилий (фото: pixabay.com)

Увлажняющий бальзам для губ из клюквы

Вам нужно:

Клюква - 10 ягод

Мед - одна чайная ложка

Миндальное масло - одна чайная ложка

Масляный раствор витамина Е - одна чайная ложка

Пчелиный воск - пять граммов

Сначала нужно тщательно растереть ягоды клюквы с медом и миндальным маслом. Смесь нужно немного разогреть, а затем процедить, чтобы избавиться от шкурок ягод.

Одновременно разогрейте на водяной бане воск, добавьте экстракт ягод и витамин Е. Ваш бальзам готов!

Зимний бальзам для губ

Этот рецепт отлично защитит губы от холода и ветра, защитит от высыхания и растрескивания кожи.

Список ингредиентов:

Пчелиный воск - одна чайная ложка

Масло жожоба - пять чайных ложек

Глицерин - одна чайная ложка

Эфирное масло мандарина - семь капель

Разогрейте воск на водяной бане. Добавить масло жожоба и мандарина, затем добавить глицерин. Когда вся смесь растает и станет однородной, снимайте ее с плиты и сразу разливайте в сосуды, которыми вы будете пользоваться.