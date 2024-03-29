Як знову заснути після раптового нічного пробудження: поради фахівців

Що робити не варто

Фахівці сомнологи назвали способи, які допоможуть знову заснути після раптового пробудження вночі. Перше, що точно не варто робити - це хапатися за годинник або телефон, щоб дізнатися точний час. Вони пояснюють, що прагнення дізнатися час є головною помилкою людей в ситуації раптового пробудження.

"Бажання подивитися на годинник - поширена помилка. Насправді така дія підсилює тривогу: людина починає вираховувати, скільки їй залишилося до звичайного часу пробудження. До того ж зазвичай люди дізнаються час, користуючись смартфоном, а яскраве підсвічування дисплея специфічним чином впливає на мозок та заважає заснути", - підкреслюють лікарі.

Також не варто включати світло, перевіряти новини чи йти на кухню, або заглушити тривогу чимось смачненьким.

А що допоможе знову заснути?

Сомнологи радять виконати просту дихальну вправу, яка допоможе знову розслабитися.

"Притиснувши кінчик язика до неба, вдихніть повітря носом, затримайте і видихайте через рот, повільно рахуючи до чотирьох. Потім повторіть ту же вправу, видихаючи повітря на рахунок сім і вісім", - описали вони спосіб.

Ще може допомогти ваша уява. Потрібно лягти на ліжку спокійно, заплющити очі та уявити, що тіло стало важким, буквально "тоне" у ліжку.

"Необхідно зосередитися на цьому відчутті, і тоді вийде знову зануритися у сон", - підкреслюють фахівці.

Якщо методи заснути не допомагають, то краще покинути ліжко і зайняти себе якою-небудь спокійною діяльністю на 15-20 хвилин. Можна випити заспокійливий трав'яний чай та почитати книжку.

А ось моніторити смартфон чи дивитися телевізор не варто - це лише непотрібним чином розбурхує нервову систему.