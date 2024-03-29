Як знову заснути після раптового нічного пробудження: поради фахівців

Ви прокинулися вночі та замість того, щоб повернутися на інший бік і знову заснути, схопили телефон, щоб дізнатися точний час. І це перша помилка, яка не дозволить вам спокійно продовжувати спати. А сон - обов'язкова умова для збереження фізичного та ментального здоров'я.
Як знову заснути після раптового пробудження, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Medicalanswers.
Фахівці сомнологи назвали способи, які допоможуть знову заснути після раптового пробудження вночі. Перше, що точно не варто робити - це хапатися за годинник або телефон, щоб дізнатися точний час. Вони пояснюють, що прагнення дізнатися час є головною помилкою людей в ситуації раптового пробудження.
"Бажання подивитися на годинник - поширена помилка. Насправді така дія підсилює тривогу: людина починає вираховувати, скільки їй залишилося до звичайного часу пробудження. До того ж зазвичай люди дізнаються час, користуючись смартфоном, а яскраве підсвічування дисплея специфічним чином впливає на мозок та заважає заснути", - підкреслюють лікарі.
Також не варто включати світло, перевіряти новини чи йти на кухню, або заглушити тривогу чимось смачненьким.
Сомнологи радять виконати просту дихальну вправу, яка допоможе знову розслабитися.
"Притиснувши кінчик язика до неба, вдихніть повітря носом, затримайте і видихайте через рот, повільно рахуючи до чотирьох. Потім повторіть ту же вправу, видихаючи повітря на рахунок сім і вісім", - описали вони спосіб.
Ще може допомогти ваша уява. Потрібно лягти на ліжку спокійно, заплющити очі та уявити, що тіло стало важким, буквально "тоне" у ліжку.
"Необхідно зосередитися на цьому відчутті, і тоді вийде знову зануритися у сон", - підкреслюють фахівці.
Якщо методи заснути не допомагають, то краще покинути ліжко і зайняти себе якою-небудь спокійною діяльністю на 15-20 хвилин. Можна випити заспокійливий трав'яний чай та почитати книжку.
А ось моніторити смартфон чи дивитися телевізор не варто - це лише непотрібним чином розбурхує нервову систему.
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