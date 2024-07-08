Как снизить высокое давление и какие препараты опасны: врач рассказал правду

Гипертоническая болезнь лечится постоянным и регулярным приемом лекарства от давления. Об этом знают почти все пациенты, которым установлен такой диагноз. Иногда бывают случаи, когда артериальное давление даже на фоне регулярного приема лекарства может резко прыгнуть вверх. Это называют гипертоническим или гипертензивным кризом.

Лучше всего сразу обратиться к семейному врачу или позвонить в скорую помощь по номеру 103. Однако криз может возникнуть ночью или тогда, когда вы далеко от дома.

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