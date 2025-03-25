Як знизити навантаження на очі, якщо ви багато працюєте за ПК: 5 ефективних методів

Робота за ПК стала невід'ємною частиною повсякденного життя для більшості людей, але вона може сильно втомлювати очі. Тривале перебування перед екраном спричиняє напругу, сухість і навіть головний біль.

Про 5 ефективних методів, які допоможуть знизити навантаження на очі під час тривалого використання ПК, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт XDA Developers , що спеціалізується на розробці програмного забезпечення для мобільних пристроїв.

Баланс освітлення в приміщенні

Освітлення в місці, де ви працюєте або відпочиваєте, відіграє важливу роль у тому, наскільки напружено ви почуватиметеся після кількох годин. Важливість контрольованого освітлення збільшується, якщо ви займаєтеся роботою, пов'язаною з колірною гамою, наприклад, редагуванням фотографій або кольорокорекцією відеоматеріалів.

Деякі прості рекомендації: уникайте роботи в повній темряві або використання екрана з освітленням, спрямованим прямо на монітор. Це викликає відблиски, і світлодіодні панелі для моніторів - чудова альтернатива звичайним настільним лампам з цієї причини.

Крім того, джерела світла в полі зору можуть відволікати, наприклад, захід сонця, видимий через вікно, або неправильно налаштоване підсвічування вітрини. Вдома і на роботі ви можете відрегулювати освітлення або змінити положення сидіння, щоб мінімізувати такі відволікаючі фактори.

Під час купівлі нового освітлення краще використовувати розсіяні світлодіодні стрічки або штори/жалюзі, які розсіюють денне світло, а не повністю його блокують. Загалом, не слід прагнути до різкого контрасту між екраном і освітленням у кімнаті.

Змініть баланс освітлення в кімнаті (фото: XDA Developers)

Калібрування яскравості екрана залежно від освітлення

Після того, як ви подбали про приміщення, наступним кроком буде калібрування яскравості екрана залежно від навколишнього освітлення. Якщо ви працюєте на десктопі або віддаєте перевагу використанню зовнішнього монітора, то можете скористатися налаштуваннями екрана, щоб забезпечити оптимальні колір і яскравість, що відповідають доступному освітленню.

Ви можете зробити це і на око, отримавши майже ідеальний результат без використання спеціалізованого обладнання. Університет у Нідерландах розробив серію тестів, які ви можете пройти по черзі, щоб відкалібрувати екран.

Тести працюють для РК-дисплеїв, і хоча рекомендується використовувати користувацькі режими, що налаштовуються користувачем, як запасний варіант, ви можете змінити заводські калібрувальні налаштування, якщо вони погані.

Вам потрібно відкалібрувати екран тільки один раз для певного рівня освітлення, а потім просто перемикатися на відповідний режим, якщо ваш простір стане яскравішим або темнішим протягом дня. Далі, зайдіть у налаштування Windows або іншої ОС, щоб переконатися, що текст на екрані має достатній контраст для легкості читання в будь-який час.

Відкалібруйте яскравість дисплея (фото: XDA Developers)

Відблиски та віддзеркалення - справжня мука

Навіть після того, як ви правильно налаштували приміщення та екран, світло, що відбивається від екрана, може зробити його частини незручними для використання. Це зазвичай не є проблемою для РК-дисплеїв, оскільки вони здебільшого мають матову обробку. Однак користувачі ноутбуків-трансформерів і OLED-екранів добре знайомі з відволікаючими віддзеркаленнями, включно з їхнім власним. На ноутбуці позбутися цього можна, злегка відкривши або закривши екран.

Віддзеркалення і відблиски проявляються в найтемніших областях екрана, де яскравість емісійного дисплея не може перекрити відбите світло. Ви можете впоратися з цим двома способами: збільшити яскравість екрана або розсіювати падаюче світло.

Якщо ви вже пробували налаштувати освітлення в приміщенні і змінити положення, то ще можете розглянути можливість встановлення матового захисного покриття екрана або фільтра конфіденційності. Перше може призвести до помітного зниження різкості зображення, а друге може вимагати перекалібрування екрана для точності кольору.

У будь-якому разі, падаюче світло має бути досить розсіяним, щоб екран залишався видимим.

Віддзеркалення і відблиски з'являються в найтемніших областях екрана (фото: XDA Developers)

Часто робіть перерви за правилом 20-20-20

Незважаючи на те, наскільки терміновою може бути ваша цифрова робота, турбота про здоров'я очей допоможе запобігти втомі та супутнім проблемам. Просто робіть коротку перерву кожні 20 хвилин і дивіться на щось, що знаходиться на відстані приблизно 6 метрів або далі, хоча б 20 секунд. Це дасть змогу вашим очам не втомлюватися від постійного фокусування на екрані поруч із вами.

Якщо ж ваш стиль роботи передбачає триваліші сесії концентрації або перегляд захопливого епізоду про реальні злочини, пам'ятайте, що важливо робити триваліші перерви щогодини й уникати погляду на екран у цей час. Правило 20-20-20 і важливість частих перерв здобули широке визнання як важливий елемент для підтримки хорошого здоров'я очей.

М'язи очей також отримують користь, якщо ви кілька разів плавно обертаєте очима за годинниковою стрілкою, а потім проти годинникової. Ви також можете малювати уявну вісімку на стіні тільки очима, стежачи за тим, щоб голова залишалася нерухомою. Ці вправи запобігають жорсткості та втомі очей, розслабляючи їх періодично. Люди, які друкують наосліп, можуть робити такі перерви, не зупиняючи руки!

Періодично консультуйтеся з професіоналом

Якщо ви спробували всі перелічені методи, а очі все одно сохнуть, починають сльозитися або відчувають напругу навіть після короткої роботи, можливо, настав час звернутися до фахівця.

Недообстежені або неправильне лікування очей (короткозорість, далекозорість або астигматизм) можуть сильно погіршитися під час використання екрана. Якщо ви носите біфокальні лінзи, існує ймовірність, що екран вашого комп'ютера перебуває якраз між фокусною відстанню для читання і для далекого зору.

Ви можете пройти тестування зору та скористатися рецептурними окулярами. Хоча ефективність покриття з фільтром синього світла для лінз часто викликає суперечки, ви можете спробувати прогресивні біфокальні лінзи, якщо стандартні не підходять.

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