Как снизить нагрузку на глаза, если вы много работаете за ПК: 5 эффективных методов

Работа за ПК стала неотъемлемой частью повседневной жизни для большинства людей, но она может сильно утомлять глаза. Долгое нахождение перед экраном вызывает напряжение, сухость и даже головные боли.

О 5 эффективных методах, которые помогут снизить нагрузку на глаза при длительном использовании ПК, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт XDA Developers , который специализируется на разработке программного обеспечения для мобильных устройств.

Баланс освещения в помещении

Освещение в месте, где вы работаете или отдыхаете, играет важную роль в том, насколько напряженно вы будете себя чувствовать после нескольких часов. Важность контролируемого освещения увеличивается, если вы занимаетесь работой, связанной с цветовой гаммой, например, редактированием фотографий или цветокоррекцией видеоматериалов.

Некоторые простые рекомендации: избегайте работы в полной темноте или использования экрана с освещением, направленным прямо на монитор. Это вызывает блики, и светодиодные панели для мониторов - отличная альтернатива обычным настольным лампам по этой причине.

Кроме того, источники света в поле зрения могут отвлекать, например, закат, видимый через окно, или неправильно настроенная подсветка витрины. Дома и на работе вы можете отрегулировать освещение или изменить положение сиденья, чтобы минимизировать такие отвлекающие факторы.

При покупке нового освещения предпочтительнее использовать рассеянные светодиодные ленты или шторы/жалюзи, которые рассеивают дневной свет, а не полностью его блокируют. В целом, не следует стремиться к резкому контрасту между экраном и освещением в комнате.

Измените баланс освещения в комнате (фото: XDA Developers)

Калибровка яркости экрана в зависимости от освещения

После того, как вы позаботились о помещении, следующим шагом будет калибровка яркости экрана в зависимости от окружающего освещения. Если вы работаете на десктопе или предпочитаете использовать внешний монитор, то можете использовать настройки экрана, чтобы обеспечить оптимальные цвет и яркость, соответствующие доступному освещению.

Вы можете сделать это и на глаз, получив почти идеальный результат без использования специализированного оборудования. Университет в Нидерландах разработал серию тестов, которые вы можете пройти по очереди, чтобы откалибровать экран.

Тесты работают для ЖК-дисплеев, и хотя рекомендуется использовать настраиваемые пользователем режимы в качестве запасного варианта, вы можете изменить заводские калибровочные настройки, если они плохие.

Вам нужно откалибровать экран только один раз для определенного уровня освещения, а затем просто переключаться на соответствующий режим, если ваше пространство станет ярче или темнее в течение дня. Далее, зайдите в настройки Windows или другой ОС, чтобы убедиться, что текст на экране имеет достаточный контраст для легкости чтения в любое время.

Откалибруйте яркость дисплея (фото: XDA Developers)

Блики и отражения - настоящее мучение

Даже после того, как вы правильно настроили помещение и экран, свет, отражающийся от экрана, может сделать его части неудобными для использования. Это обычно не является проблемой для ЖК-дисплеев, так как они в основном имеют матовую отделку. Однако пользователи ноутбуков-трансформеров и OLED-экранов хорошо знакомы с отвлекающими отражениями, включая их собственное. На ноутбуке избавиться от этого можно, слегка открыв или закрыв экран.

Отражения и блики проявляются в самых темных областях экрана, где яркость эмиссионного дисплея не может перекрыть отраженный свет. Вы можете справиться с этим двумя способами: увеличить яркость экрана или рассеивать падающий свет.

Если вы уже пробовали настроить освещение в помещении и изменить положение, то еще можете рассмотреть возможность установки матового защитного покрытия экрана или фильтра конфиденциальности. Первое может привести к заметному снижению резкости изображения, а второе может потребовать перекалибровки экрана для точности цвета.

В любом случае, падающий свет должен быть достаточно рассеянным, чтобы экран оставался видимым.

Отражения и блики появляются в самых темных областях экрана (фото: XDA Developers)

Часто делайте перерывы по правилу 20-20-20

Несмотря на то, насколько срочной может быть ваша цифровая работа, забота о здоровье глаз поможет предотвратить усталость и сопутствующие проблемы. Просто делайте короткий перерыв каждые 20 минут и смотрите на что-то, находящееся на расстоянии примерно 6 метров или дальше, хотя бы 20 секунд. Это позволит вашим глазам не уставать от постоянного фокусирования на экране рядом с вами.

Если же ваш стиль работы подразумевает более продолжительные сессии концентрации или просмотр увлекательного эпизода о реальных преступлениях, помните, что важно делать более длительные перерывы каждый час и избегать взгляда на экран в это время. Правило 20-20-20 и важность частых перерывов получили широкое признание как важный элемент для поддержания хорошего здоровья глаз.

Мышцы глаз также получают пользу, если вы несколько раз плавно вращаете глазами по часовой стрелке, а затем против часовой. Вы также можете рисовать воображаемую восьмерку на стене только глазами, следя за тем, чтобы голова оставалась неподвижной. Эти упражнения предотвращают жесткость и усталость глаз, расслабляя их периодически. Люди, которые печатают вслепую, могут делать такие перерывы, не останавливая руки!

Периодически консультируйтесь с профессионалом

Если вы попробовали все перечисленные методы, а глаза все равно сохнут, начинают слезиться или испытывают напряжение даже после короткой работы, возможно, пришло время обратиться к специалисту.

Недообследованные или неправильное лечение глаз (близорукость, дальнозоркость или астигматизм) могут сильно усугубиться при использовании экрана. Если вы носите бифокальные линзы, существует вероятность, что экран вашего компьютера находится как раз между фокусным расстоянием для чтения и для дальнего зрения.

Вы можете пройти тестирование зрения и воспользоваться рецептурными очками. Хотя эффективность покрытия с фильтром синего света для линз часто вызывает споры, вы можете попробовать прогрессивные бифокальные линзы, если стандартные не подходят.

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