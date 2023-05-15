Ці перевірені поради допоможуть економити на комунальних послугах

Дієві поради для економії на комуналці

Економія на комунальних послугах дозволяє зменшити розходи на платежі за електроенергію, газ, воду та інші послуги. Це допомагає зменшити навантаження на бюджет сім'ї, звільняючи кошти на інші потреби.

Консультант з бухгалтерського обліку і оподаткування, організатор дискусійного клубу "Полтава" Олександр Золотухін впевнений: основне правило економії - це зменшити споживання.

"Менше використовувати світло, взагалі його вимикати, якщо цього немає потреби. Хоча холодильник, пральна машина все одно повинні працювати", - каже він.

За словами експерта, потрібно зменшити кількість прань у пральній машині та намагатися запускати прання раз на тиждень.

Це ж стосується і правил споживання води.

"Не приймайте ванну, замініть її на короткий душ. Можете навіть набрати одне відро води - і митися, поливаючи себе з кухля. Посуд мийте в мисці, попередньо набравши туди воду", - радить Золотухін.

Він також рекомендує купувати менше продуктів, щоб не завантажувати повністю холодильник. Тоді пристрій працюватиме не на свій максимум.

Не забивайте холодильник продуктами (ілюстративне фото: Freepik)

Своїми лайфхаками щодо економії на комуналці поділилася зі Styler й дизайнер інтер'єру Олівія Буберенко.

Ось її поради щодо практичної економії

З розумом підійдіть до питання заощадження на комунальних рахунках і навчитеся свідомо відстежувати свої дії (вийшли з кімнати - вимкнули світло, почистили зуби чи помили посуд - вимкнули воду, доки не користуєтеся тощо).

Періодично здійснюйте контроль показників лічильників (наприклад, раз на тиждень). Це відмінна практика для усвідомлення витрат.

По можливості встановіть енергозберігаючу техніку (типу А+) або хоча б перевірте стан наявної техніки на працездатність (поремонтуйте пральну машинку тощо).

Встановіть сантехніку з економією води: туалет із двома різними кнопками, душ із регулюванням інтенсивності подачі води та інше.

Використовуйте енергозберігаючі лампи замість традиційних.

Якщо ви живете в приватному будинку, по можливості придбайте сонячні панелі, вітряки і т. д. Або розгляньте можливість придбання електроенергії з альтернативних джерел у сусідів (або знайомих) чи створення так званих енергетичних спільнот.

Вимикайте електроприлади від мережі, якщо не користуєтеся, або придбайте "розумні" розетки.

Усуньте будь-які щілини та отвори у дверях та вікнах.

Використовуйте термос, якщо часто п'єте гарячі напої, щоб менше користуватися чайником.

Використовуйте грілки або пляшки з гарячою водою в холодну пору року.

Мийте посуд, набравши воду в раковину та закривши її.

Використовуйте темну форму для запікання продуктів, пофарбуйте батареї у темний колір - все, що акумулює тепло, має бути темним для кращого поглинання та утримання тепла.

Використовуйте пральну машину лише тоді, коли вона повністю заповнена, та вибирайте найнижчу можливу температуру для прання.

Вмикайте пралку, коли вона повністю заповнена (ілюстративне фото: Freepik)

Додамо, що економія на комуналці допомагає не лише знизити витрати на ЖКП і вберегти гроші, а ще й є важливим кроком до збереження довкілля - за рахунок зменшення використання природних ресурсів та викидів шкідливих речовин.