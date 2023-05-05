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Коли в Україні підвищать тарифи на комуналку: прогноз НБУ

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Україна, П'ятниця 05 травня 2023 09:40
Коли в Україні підвищать тарифи на комуналку: прогноз НБУ Фото: тарифи на комуналку зростатимуть поступово (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Потреба приведення адміністративних цін і тарифів до їх економічно обґрунтованого рівня буде основним чинником зростання інфляції в Україні у наступні роки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Інфляційний звіт" Національного банку України (квітень 2023 року).

"На прогнозному горизонті рівень адміністративної інфляції визначатимуть насамперед урядові рішення з приведення тарифів на послуги ЖКГ до ринкових рівнів у зв’язку з потребою усунення дисбалансів в енергетичному секторі", - йдеться в огляді.

Коли в Україні підвищать тарифи на комуналку: прогноз НБУ

Зважаючи на високу соціальну значущість тарифів, очікується, що їх підвищення буде поетапним і триватиме впродовж декількох років, а також супроводжуватиметься розширенням соціальної підтримки, зазначають експерти НБУ.

Прогноз НБУ враховує можливе підвищення тарифів на е/е для побутових споживачів в поточному році. Натомість припускається, що мораторій на підвищення тарифів на газ, гарячу воду та теплопостачання завершиться лише в наступному році.

В уряді України планують підвищити тарифи на електроенергію для населення. Проте принаймні до 31 травня вони залишаться на колишньому рівні.

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