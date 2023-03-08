Як знизити калорійність страв та не набрати зайву вагу: ось що точно допоможе

Кожна людина хоче бути стрункішою та підтримувати поточну вагу, тому стежить за своїм харчуванням. Вживання висококалорійних продуктів призводять до набору зайвих кілограмів, позбутися яких непросто.

Про це повідомила дієтолог Людмила Паламарчук в Instagram .

Як зменшити калорійність їжі

Експерт радить не додавати цукор у напої. Також варто відмовитись від солодких газованих напоїв та соків, адже у них величезна кількість цукру.

До того ж потрібно не забувати, що алкоголь теж дуже калорійний.

Окрім того, краще готувати собі їжу самостійно, адже так ви точно знатимете чого і скільки ви туди поклали.

"Найкалорійнішим у салаті є соус. В ресторані попросіть принести вам окремо салат і соус. Ви зможете самостійно вирішити скільки соусу додати", - йдеться у повідомленні.

Використовуйте маленькі тарілки і це знизить ймовірність переїдання.

Стежте за розміром порції, особливо в гостях.

Половину тарілки повинні становити овочі, тільки тоді ви отримаєте достатньо корисних речовин і скоротите кількість інших, більш калорійних продуктів.

Жуйте повільно, це допоможе вам швидше відчути ситість і при цьому менше з'їсти.

Від смаженої їжі, ковбаси та сосисок краще взагалі відмовитись.

"Їжте свідомо, без гаджетів, прислухайтесь до того, що відчуваєте, це допоможе вам відчути ситість і вчасно зупинитися", - додала дієтолог.

Які продукти найбільш калорійні

Тваринні жири

Загалом у 100 г сала міститься близько 800 ккал, у 100 г масла близько 876 ккал, в риб'ячому жирі майже 1000 калорій.

Рослинні олії

У 100 г соняшникової та оливкової олії міститься 884 ккал. Тому варто звести такі продукти до мінімуму.

Горіхи

Такий продукт дуже корисний для організму. У 100 г волоського горіха - 630 ккал, в арахісі близько 550 ккал, лісовому горісі - 630 ккал, кеш'ю - 635 ккал, фісташках - 560 ккал.

Шоколад

У популярному молочному шоколад в 100 г є 550 ккал, а в гіркому - 546 ккал.