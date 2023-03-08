Как снизить калорийность блюд и не набрать лишний вес: вот что точно поможет
Каждый человек хочет бить стройнее и поддерживать текущий вес, поэтому следит за своим питанием. Употребление высококалорийных продуктов приводит к набору лишних килограммов, избавиться от которых непросто.
Об этом сообщила диетолог Людмила Паламарчук в Instagram.
Как уменьшить калорийность пищи
Эксперт советует не добавлять сахар в напитки. Также следует отказаться от сладких газированных напитков и соков, ведь у них огромное количество сахара.
К тому же нужно не забывать, что алкоголь тоже очень калорийный.
Кроме того, лучше готовить себе еду самостоятельно, ведь так вы точно будете знать чего и сколько вы туда положили.
"Самый калорийный в салате есть соус. В ресторане попросите принести вам отдельно салат и соус. Вы сможете самостоятельно решить сколько соуса добавить", - говорится в сообщении.
Используйте маленькие тарелки и это снизит вероятность переедания.
Следите за размером порции, особенно в гостях.
Половину тарелки должны составлять овощи, только тогда вы получите достаточно полезные вещества и сократите количество других, более калорийных продуктов.
Жуйте медленно, это поможет вам быстрее почувствовать сытость и при этом меньше съесть.
От жареной пищи, колбасы и сосисок лучше вообще отказаться.
"Ешьте сознательно, без гаджетов, прислушивайтесь к тому, что чувствуете, это поможет вам почувствовать сытость и остановиться вовремя", - добавила диетолог.
Какие продукты наиболее калорийны
Животные жиры
В общем в 100 г сала содержится около 800 ккал, в 100 г масла около 876 ккал, в рыбьем жире почти 1000 калорий.
Растительные масла
В 100 г подсолнечного и оливкового масла содержится 884 ккал. Поэтому следует свести такие продукты к минимуму.
Орехи
Такой продукт очень полезен организму. В 100 г грецкого ореха - 630 ккал, в арахисе около 550 ккал, лесном орехе - 630 ккал, кешью - 635 ккал, фисташках - 560 ккал.
Шоколад
В популярном молочном шоколаде в 100 г есть 550 ккал, а в горьком - 546 ккал.
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