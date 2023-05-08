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Як знищити бур'яни на городі засобами, які точно є у вас вдома

Як позбутися бур'яну на городі (фото: freepik)
Автор: Styler

Хто не мріє мати зелений, барвистий і квітучий город? Це вимагає великого терпіння та багато догляду. І коли город чи клумба заростає бур'яном, завдання ускладнюється.

Як позбутися бур'яну розповіли досвічені садівники і городники ресурсу Sante Plus.

Вам знадобиться:

Виконайте наступні дії:

Виконайте наступні дії:

  • змішайте інгредієнти в пульверизаторі.
  • вдягніть рукавички.
  • потім розпиліть розчин безпосередньо на бур'яни, бажано вранці, націлюючись на стебла та листя з близької відстані.

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