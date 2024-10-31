Як знайти всі збережені паролі в Google Chrome: допоможуть кілька кліків

Збереження паролів у браузері - зручна функція, яка позбавляє необхідності запам'ятовувати безліч облікових даних. Однак, іноді виникає ситуація, коли потрібно швидко знайти збережений пароль для доступу до сайту або сервісу.
Про те, як отримати доступ до всіх ваших паролів у Google Chrome всього за кілька кліків, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на провідний у світі сайт з технологій та життєвих порад Lifehacker.
Щоб отримати доступ до паролів у Chrome, потрібно зберегти їх у браузері та увійти в систему за допомогою свого облікового запису Google. Обидва варіанти доступні через налаштування браузера:
Ви побачите, що тут ви маєте кілька опцій: Редагувати, Видалити або Поділитися інформацією, яку зберіг Chrome (будьте обережні з останнім). Ви також можете вибрати "Перевірити" ліворуч. Chrome проведе аудит ваших облікових даних для входу, який виведе попередження про паролі, які легко зламати або які ви використовували більше одного разу.
Виберіть "Налаштування" ліворуч, щоб повернутися до екрана параметрів. Інші варіанти охоплюють імпорт і експорт паролів, а також керування списком сайтів, для яких ви заборонили Chrome зберігати паролі.
Зверніть увагу, що іноді при пошуку паролів вам доведеться проявити винахідливість: деякі домени веб-сайтів перенаправляють вас на портали входу з іншими URL-адресами в адресному рядку, тому Chrome не завжди зберігає правильне ім'я веб-сайту разом із вашим ім'ям користувача та паролем.
Ви можете редагувати збережені паролі, а також переглядати їх (фото: Lifehacker)
Якщо ви використовуєте пристрій Android, перейдіть на головний екран налаштувань, потім виберіть Google і Password Manager, щоб отримати доступ до списку збережених паролів. Тут також доступні всі звичайні функції: натисніть на ім'я сайту, щоб побачити інформацію про логін та пароль, а також кнопки для редагування, видалення та спільного використання запису.
Менеджер паролів на смартфоні Android (фото: Lifehacker)
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