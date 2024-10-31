RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны

Как найти все сохраненные пароли в Google Chrome: помогут несколько кликов

Быстрый доступ к сохраненным паролям в Chrome (фото: Unsplash)
Автор: Павел Колесник

Сохранение паролей в браузере - удобная функция, которая избавляет от необходимости запоминать множество учетных данных. Однако иногда возникает ситуация, когда нужно быстро найти сохраненный пароль для доступа к сайту или сервису.

О том, как получить доступ ко всем вашим паролям в Google Chrome всего за несколько кликов, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на ведущий в мире сайт по технологиям и жизненным советам Lifehacker.

Как найти сохраненные пароли в Google Chrome

Чтобы получить доступ к паролям в Chrome, вам нужно сохранить их в браузере и войти в систему с помощью своего аккаунта Google. Оба варианта доступны через настройки браузера:

  • Нажмите на три точки (вверху справа)
  • Выберите Настройки
  • В разделе "Вы и Google" вы можете войти в систему (если вы еще этого не сделали) и выбрать, следует ли синхронизировать пароли с этим компьютером
  • В разделе "Автозаполнение и пароли" выберите "Менеджер паролей Google"
  • Выберите "Настройки", чтобы указать Chrome, следует ли предлагать сохранять пароли в этом браузере и предоставлять автоматически заполнять их при необходимости
  • Если хотя бы некоторые из этих функций включены (вы сохраняете свои пароли или синхронизируете их из другого места), вы можете найти их на том же экране менеджера паролей: "Автозаполнение и пароли", а затем "Google Password Manager" в настройках (вы также можете ввести "chrome://password-manager/passwords" в адресной строке)
  • Прокрутите список или воспользуйтесь полем поиска вверху, чтобы найти пароль
  • Выберите название любого сайта, чтобы увидеть более подробную информацию
  • Вам будет предложено подтвердить свою личность - обычно с помощью пароля Google или с помощью биометрической защиты, если вы установили ключ доступа
  • Нажмите на значок глаза в поле пароля, чтобы увидеть его
  • Используйте значок копирования (два прямоугольника), чтобы скопировать пароль в буфер обмена

Вы увидите, что здесь у вас есть несколько опций: Редактировать , Удалить или Поделиться информацией, которую сохранил Chrome (будьте осторожны с последним). Вы также можете выбрать "Проверить" слева. Chrome проведет аудит ваших учетных данных для входа, который выведет предупреждения о паролях, которые легко взломать или которые вы использовали более одного раза.

Выберите "Настройки" слева, чтобы вернуться к экрану параметров. Другие варианты здесь охватывают импорт и экспорт паролей, а также управление списком сайтов, для которых вы запретили Chrome сохранять пароли.

Обратите внимание, что иногда при поиске паролей вам придется проявить изобретательность: некоторые домены веб-сайтов перенаправляют вас на порталы входа с другими URL-адресами в адресной строке, поэтому Chrome не всегда сохраняет правильное имя веб-сайта вместе с вашим именем пользователя и паролем.

Вы можете редактировать сохраненные пароли, а также просматривать их (фото: Lifehacker)

Как найти сохраненные пароли на Android

Если вы используете устройство Android, перейдите на главный экран настроек, затем выберите Google и Password Manager, чтобы получить доступ к тому же списку сохраненных паролей. Здесь также доступны все обычные функции: нажмите на имя сайта, чтобы увидеть информацию о логине и пароле, а также кнопки для редактирования, удаления и совместного использования записи.

Менеджер паролей на смартфоне Android (фото: Lifehacker)

У нас также есть материал о том, как эффективно использовать приложение Passwords на устройствах Apple.

А еще мы писали про 10 важных советов, которые помогут сохранить ваши данные в Интернете в безопасности.

Читайте РБК-Украина в Google News
GoogleпарольЛайфхакиСоветы