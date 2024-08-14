Як знайти та повернути видалені номери контактів на смартфонах Android: покрокова інструкція

Втрата контактів на Android може стати справжнім головним болем, особливо, якщо серед них є важливі номери. На щастя, є кілька способів повернути втрачені дані.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на веб-сайт Lifewire, який надає поради, інструкції та статті на тему технологій.
Коли ви вперше налаштували свій Android, ви увійшли до облікового запису Google. За замовчуванням контакти синхронізуються з обліковим записом Google. Будь-які видалені контакти потрапляють у кошик контактів.
Як відновити видалені номери на смартфонах Android (фото: Lifewire)
Пам'ятайте, що контакти, надіслані в кошик, назавжди видаляються кожні 30 днів, так що ви могли згаяти свій шанс. Крім того, якщо ваш телефон не робив резервну копію контактів, видалені записи не відображатимуться тут.
На телефонах Samsung відновити видалені контакти досить просто, оскільки є зручний кошик для зберігання цієї інформації. У вас є 30 днів, щоб повернути видалений номер телефона, перш ніж він зникне назавжди.
Ось як це зробити:
Хоча це зустрічається рідше, ваші контакти можуть бути збережені у внутрішній пам'яті або на SIM-картці. Це може статися, якщо ви зберегли резервні копії ваших контактів там. Якщо вам пощастить, видалений номер може ще існувати в резервній копії.
Як імпортувати контакти:
Як імпортувати контакти на телефоні Samsung (фото: Lifewire)
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