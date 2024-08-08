Як швидко видалити непотрібний додаток на смартфонах Android: 3 ефективні способи

У Google Play величезна кількість додатків, і дуже легко завантажити будь-який, який привернув вашу увагу. Однак пам'ять вашого Android-пристрою не безкінечна, тому в якийсь момент вам доведеться навести лад.

Про те, які існують способи видалити додатки з вашого смартфона Android, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на провідний у світі сайт з технологій та життєвих порад Lifehacker .

Видалення додатка через налаштування

Ви можете видалити практично будь-який додаток зі свого телефону через застосунок "Налаштування". Для цього відкрийте "Параметри" на телефоні, потім натисніть "Додатки". Тут торкніться "Всі додатки", потім знайдіть застосунок, який хочете видалити.

Знайшовши його, натисніть на нього, потім "Видалити" та "ОК". Повторіть цей крок для будь-якого додатка, який хочете видалити з Android.

Видаляйте додатки через налаштування (фото: Lifechaker)

Видалення додатка через Play Store

Насправді є два способи видалення додатки з Play Store. Перший - відкрити Play Store, потім знайти застосунок, який хочете видалити. Натисніть на список додатків Play Store, а потім торкніться "Видалити".

Крім того, відкрийте Play Store, потім натисніть свій профіль. Натисніть "Керування додатками та пристроєм", а потім виберіть вкладку "Керування". Тут ви побачите список застосунків, встановлених на вашому телефоні, які можна сортувати за нещодавно оновленим, назвою, що найчастіше використовується, найменш використовується або розміром.

Натисніть на прапорець поруч із додатком, який хочете видалити, і вгорі з'явиться піктограма кошика. Натисніть цю піктограму, щоб видалити застосунок. Ви можете видалити кілька додатків одночасно за допомогою цього методу, тому він відмінно підходить для масового очищення.

Видаляйте додатки через Play Store (фото: Lifechaker)

Видалення додатка з головного екрана або меню застосунків

На головному екрані або в меню додатків знайдіть застосунок, який хочете видалити, і довго натискайте на її піктограму. При цьому з'явиться можливість видалити застосунок з головного екрана, меню додатків або видалити його повністю. Просто перетягніть піктограму додатка на опцію "Видалити", потім натисніть "OK".

Якщо у вас телефон Samsung, цей процес може виглядати трохи інакше. Знову ж таки, знайдіть додаток, який хочете видалити, і довго натискайте на нього. Тепер з'явиться спливаюче меню з опцією "Видалити". Натисніть її, а потім на "ОК".

Видаляйте додатки через меню застосунків або з головного екрана (фото: Lifechaker)