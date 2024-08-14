Как найти и вернуть удаленные номера контактов на смартфонах Android: пошаговая инструкция

Потеря контактов на Android может стать настоящей головной болью, особенно если среди них есть важные номера. К счастью, существует несколько способов вернуть утраченные данные.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на веб-сайт Lifewire, который предоставляет советы, инструкции и статьи на тему технологий.
Когда вы впервые настроили свой Android, вы вошли в аккаунт Google. По умолчанию ваши контакты синхронизируются с вашей учетной записью Google. Любые удаленные вами контакты попадают в корзину контактов.
Как восстановить удаленные номера на смартфонах Android (фото: Lifewire)
Помните, что контакты, отправленные в корзину, навсегда удаляются каждые 30 дней, так что вы могли упустить свой шанс. Кроме того, если ваш телефон не делал резервную копию ваших контактов, удаленные записи не будут отображаться здесь.
На телефонах Samsung восстановить удаленные контакты довольно просто, так как есть удобная корзина для хранения этой информации. У вас есть 30 дней, чтобы вернуть удаленный номер телефона, прежде чем он исчезнет навсегда.
Вот как это сделать:
Хотя это встречается реже, ваши контакты могут быть сохранены во внутренней памяти или на SIM-карте. Это может произойти, если вы сохранили резервные копии своих контактов там. Если вам повезет, удаленный номер может все еще существовать в резервной копии.
Как импортировать контакты:
Как импортировать контакты на телефоне Samsung (фото: Lifewire)
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