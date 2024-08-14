Як знайти та повернути видалені номери контактів на смартфонах Android: покрокова інструкція

Втрата контактів на Android може стати справжнім головним болем, особливо, якщо серед них є важливі номери. На щастя, є кілька способів повернути втрачені дані.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на веб-сайт Lifewire , який надає поради, інструкції та статті на тему технологій.

Як відновити видалені номери на смартфонах Android

Коли ви вперше налаштували свій Android, ви увійшли до облікового запису Google. За замовчуванням контакти синхронізуються з обліковим записом Google. Будь-які видалені контакти потрапляють у кошик контактів.

Відкрийте Google Контакти у своєму веб-браузері. Вам потрібно буде увійти до того ж облікового запису Google, який використовується на вашому смартфоні

Якщо ви використовуєте телефон, знайдіть та відкрийте додаток Контакти

Виберіть "Кошик" у меню зліва. Якщо ви не бачите його, виберіть кнопку меню з трьома лініями у верхньому лівому куті

Щоб зробити це в мобільному додатку, перейдіть до розділу "Виправлення та керування" та "Кошик"

Виберіть контакт зі списку

Потім натисніть “Відновити”, щоб повернути контакт із кошика у звичайний список. Якщо ви хочете залишити контакт видаленим, ви все одно можете скопіювати адресу електронної пошти, номер телефону або будь-яку іншу інформацію з цього екрану

Як відновити видалені номери на смартфонах Android (фото: Lifewire)

Пам'ятайте, що контакти, надіслані в кошик, назавжди видаляються кожні 30 днів, так що ви могли згаяти свій шанс. Крім того, якщо ваш телефон не робив резервну копію контактів, видалені записи не відображатимуться тут.

Як повернути видалені номери на телефоні Samsung

На телефонах Samsung відновити видалені контакти досить просто, оскільки є зручний кошик для зберігання цієї інформації. У вас є 30 днів, щоб повернути видалений номер телефона, перш ніж він зникне назавжди.

Ось як це зробити:

Зайдіть в "Налаштування", потім "Обслуговування пристрою" та "Пам'ять"

У розділі “Кошик” натисніть “Контакти”

Виберіть контакт зі списку та натисніть “Відновити”

Хоча це зустрічається рідше, ваші контакти можуть бути збережені у внутрішній пам'яті або на SIM-картці. Це може статися, якщо ви зберегли резервні копії ваших контактів там. Якщо вам пощастить, видалений номер може ще існувати в резервній копії.

Як імпортувати контакти:

Зайдіть у “Контакти”, потім “Меню” та “Керування контактами”

Натисніть “Імпортувати або експортувати контакти” та “Імпортувати”. Якщо у вас є контакти, збережені на Вашій SIM-картці або внутрішній пам'яті, ви побачите ці джерела у списку.

Виберіть джерело, з якого потрібно відновити контакти, а потім натисніть “Імпорт”.

Як імпортувати контакти на телефоні Samsung (фото: Lifewire)