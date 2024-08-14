Как найти и вернуть удаленные номера контактов на смартфонах Android: пошаговая инструкция

Потеря контактов на Android может стать настоящей головной болью, особенно если среди них есть важные номера. К счастью, существует несколько способов вернуть утраченные данные.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на веб-сайт Lifewire , который предоставляет советы, инструкции и статьи на тему технологий.

Как восстановить удаленные номера на смартфонах Android

Когда вы впервые настроили свой Android, вы вошли в аккаунт Google. По умолчанию ваши контакты синхронизируются с вашей учетной записью Google. Любые удаленные вами контакты попадают в корзину контактов.

Откройте Google Контакты в своем веб-браузере. Вам нужно будет войти в тот же аккаунт Google, который используется на вашем смартфоне

Если вы используете телефон, найдите и откройте приложение Контакты

Выберите "Корзина" в меню слева. Если вы не видите ее, выберите кнопку меню с тремя линиями в верхнем левом углу

Чтобы сделать это в мобильном приложении, перейдите в раздел "Исправление и управление" и "Корзина"

Выберите контакт из списка

Затем нажмите “Восстановить”, чтобы вернуть контакт из корзины в ваш обычный список. Если вы хотите оставить контакт удаленным, вы все равно можете скопировать адрес электронной почты, номер телефона или любую другую информацию с этого экрана

Как восстановить удаленные номера на смартфонах Android (фото: Lifewire)

Помните, что контакты, отправленные в корзину, навсегда удаляются каждые 30 дней, так что вы могли упустить свой шанс. Кроме того, если ваш телефон не делал резервную копию ваших контактов, удаленные записи не будут отображаться здесь.

Как вернуть удаленные номера на телефоне Samsung

На телефонах Samsung восстановить удаленные контакты довольно просто, так как есть удобная корзина для хранения этой информации. У вас есть 30 дней, чтобы вернуть удаленный номер телефона, прежде чем он исчезнет навсегда.

Вот как это сделать:

Зайдите в “Настройки", затем “Обслуживание устройства” и “Память”

В разделе “Корзина” нажмите “Контакты”

Выберите контакт из списка и нажмите “Восстановить”

Хотя это встречается реже, ваши контакты могут быть сохранены во внутренней памяти или на SIM-карте. Это может произойти, если вы сохранили резервные копии своих контактов там. Если вам повезет, удаленный номер может все еще существовать в резервной копии.

Как импортировать контакты:

Зайдите в “Контакты”, затем “Меню” и “Управление контактами”

Нажмите “Импорт или экспорт контактов” и “Импорт”. Если у вас есть какие-либо контакты, сохраненные на вашей SIM-карте или внутренней памяти, вы увидите эти источники в списке.

Выберите источник, из которого вы хотите восстановить контакты, затем нажмите “Импорт”.

Как импортировать контакты на телефоне Samsung (фото: Lifewire)