Як знайти свій стиль одягу. Ці поради для жінок дійсно працюють

Виглядати стильно та сучасно можна не лише в гонитві за модою. Наслідування всіх модних тенденцій чи сліпе копіювання образів ніколи не замінять вам особистого стилю.

З чого варто почати

Упорядкуйте свій гардероб

Почніть з найпростішого - сортування речей. Визнайте нарешті, що спідниця, яку не діставали кілька років, вам перестала подобатися, а джинси, які розтяглися, час викинути. Лишіть ті речі, які справді вам подобаються, і ви їх одягаєте.

Одяг варто класифікувати. Наприклад, домашній відокремлюйте від офіційно-ділового вбрання, одяг вихідного дня від святкового. Після цього вам буде легше зорієнтуватися у власній шафі.

Упорядкуйте свій гардероб (фото: Freepik)

Спосіб життя і одяг мають поєднуватися

Детально проаналізуйте своє життя за останній рік. Для пошуків власного стилю важливо куди ви ходите та який одяг для цього потрібний. Спирайтеся на свої дії, оточення, плани, дрес-код заходів.

Звичайно, місця чи оточення з часом змінюються, але й гардероб тоді можна доповнити.

Одяг має відповідати вашим природнім даним

Визначте тип своєї фігури

Іноді буває так, що один і той же елемент гардеробу на різних людях виглядає по-різному. Так відбувається через різну фігуру. Чому з цим варто бути обережними?

Прямокутну ("банан") фігуру не прикрасять обтислі та мішкуваті речі, тому варто обирати фасони по силуету. Грушовидна фігура потребує збалансованих пропорцій. Для V-подібного ("яблуко") типу важливо створити об’єми в нижній частині. Найменш вибагливою фігурою є піщаний годинник, оскільки їй пасують будь-які речі.

Визначте тип своєї фігури (фото: Freepik)

Кольоротип також має значення

Вдале визначення колірної гами допомагає вдосконалювати ваш стиль. Без визначення кольоротипу скласти ідеальний образ надто складно.

Світла шкіра, темне волосся і сині чи темно-карі очі притаманні зимовому кольоротипу. Вдала кольорова гама для нього складається з білого, чорного, синього, фіолетового кольорів.

Весняному кольоротипу притаманна бліда шкіра з легким рум’янцем, жовтувато-біле чи золотисто-каштанове волосся та сіро-зелені чи золотисто-карі очі. Власницям весняного кольоротипу личитимуть відтінки зеленого, коралового, кремового, бежево-жовтого кольорів.

Молочно-біла бліда шкіра, світло-русяве чи темно-каштанове волосся та сіро-блакитні очі є показниками літнього кольоротипу. Вдало поєднується з ніжно-блакитними кольорами, сріблястим, а також малиновим чи вишневим.

Осінній кольоротип особливий шкірою з веснянками, волоссям мідно-золотого чи червоно-каштанового кольорів та світлими чи золотисто-карими очима. Поєднується з теплими осінніми кольорами.

Формуйте індивідуальний стиль

Створіть свій капсульний гардероб

Під цим поняттям розуміємо невелику кількість базових речей, які легко поєднувати між собою. Це класичний одяг нейтральних кольорів, з яким зручно складати образ: джинси, чорненька сукня, футболка простого крою.

Такі речі можуть бути дуже простими і звичними. Проте їх цінність в тому, що вони є хорошою основою для більш яскравих та екстравагантних образів.

Створіть свій капсульний гардероб (фото: Freepik)

Поповнюйте шафу з розумним підходом

Купуючи нові речі, намагайтеся поєднати їх із вже наявними за фасонами, матеріалами чи кольоровою палітрою. У такий спосіб вам вдасться дотримуватися визначеного стилю та не доведеться видумувати, що і з чим поєднувати.

Пам’ятайте, що не варто центром образу робити аксесуари. Інакше ви можете купити сумочку нестандартного дизайну, а одяг під неї дібрати буде складно. Спочатку підбираєте одяг, а потім доповнюєте його аксесуарами.

Вчіться поєднувати речі

Іноді стильні речі в неправильному поєднанні лише шкодять вашому стилю. Тому варто дотримуватися певного алгоритму, коли намагаєтеся скомбінувати одяг.

Експерти не радять поєднувати теплі відтінки з холодними, а також не варто використовувати більше трьох кольорів в одному образі. А якщо мова йде про тканини, то речі зі щільних матеріалів краще одягати поверх тонших.