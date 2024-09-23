Как найти свой стиль одежды. Эти советы для женщин действительно работают
Выглядеть стильно и современно можно не только в погоне за модой. Подражание всем модным тенденциям или слепое копирование образов никогда не заменят вам личного стиля.
РБК-Украина (проект Styler) собрало лучшие советы по определению индивидуального стиля одежды.
С чего следует начать
Упорядочьте свой гардероб
Начните с самого простого - сортировка вещей. Признайте наконец, что юбка, которую не доставали несколько лет, вам перестала нравиться, а растянувшиеся джинсы пора выбросить. Оставьте те вещи, которые вам нравятся, и вы их одеваете.
Одежду следует классифицировать. К примеру, домашнюю отделяйте от официально-делового наряда, одежду выходного дня от праздничного. После этого вам будет легче сориентироваться в собственном шкафу.
Упорядочьте свой гардероб (фото: Freepik)
Образ жизни и одежда должны сочетаться
Подробно проанализируйте свою жизнь за последний год. Для поиска собственного стиля важно куда вы ходите и какая одежда для этого нужна. Опирайтесь на свои действия, окружение, планы, дресс-код мероприятий.
Конечно, места или окружение со временем меняются, но и гардероб тогда можно дополнить.
Одежда должна отвечать вашим естественным данным
Определите тип своей фигуры
Иногда бывает так, что один и тот же элемент гардероба на разных людях смотрится по-разному. Так происходит из-за разной фигуры. Почему с этим следует быть осторожными?
Прямоугольную ("банан") фигуру не украсят обжатые и мешковатые вещи, поэтому следует выбирать фасоны по силуэту. Грушевидная фигура нуждается в сбалансированных пропорциях. Для V-образного ("яблоко") типа важно создать объемы в нижней части. Наименее прихотливой фигурой являются песочные часы, поскольку ей подходят любые вещи.
Определите тип своей фигуры (фото: Freepik)
Цветотип также имеет значение
Удачное определение цветовой гаммы помогает усовершенствовать ваш стиль. Без определения цветотипа составить идеальный образ слишком сложно.
Светлая кожа, темные волосы и синие или темно-карие глаза присущи зимнему цветотипу. Удачная цветовая гамма для него состоит из белого, черного, синего, фиолетового цветов.
Весеннему цветотипу присуща бледная кожа с легким румянцем, желтовато-белые или золотисто-каштановые волосы и серо-зеленые или золотисто-карие глаза. Обладательницам весеннего цветотипа будут подходить оттенки зеленого, кораллового, кремового, бежево-желтого цветов.
Молочно-белая бледная кожа, светло-русые или темно-каштановые волосы и серо-голубые глаза являются показателями летнего цветотипа. Удачно сочетается с нежно-голубыми цветами, серебристым, а также малиновым или вишневым.
Осенний цветотип особый кожей с веснушками, волосами медно-золотого или красно-каштанового цвета и светлыми или золотисто-карими глазами. Сочетается с теплыми осенними цветами.
Формируйте индивидуальный стиль
Создайте свой капсульный гардероб
Под этим понятием понимаем небольшое количество базовых вещей, которые легко совмещать между собой. Это классическая одежда нейтральных цветов, с которой удобно складывать образ: джинсы, черненькое платье, футболка простого кроя.
Такие вещи могут быть очень простыми и обычными. Однако их ценность в том, что они являются основой для более ярких и экстравагантных образов.
Создайте свой капсульный гардероб (фото: Freepik)
Пополняйте шкаф с разумным подходом
Покупая новые вещи, старайтесь соединить их с уже имеющимися по фасонам, материалам или цветовой палитре. Таким образом, вам удастся придерживаться определенного стиля и не придется придумывать, что и с чем сочетать.
Помните, что не стоит центром образа делать аксессуары. Иначе вы можете купить сумочку нестандартного дизайна, а одежду под нее подобрать будет сложно. Сначала подбираете одежду, а затем дополняете ее аксессуарами.
Учитесь совмещать вещи
Иногда стильные вещи в неправильном сочетании только вредят вашему стилю. Поэтому следует придерживаться определенного алгоритма, когда пытаетесь скомбинировать одежду.
Эксперты не советуют сочетать тёплые оттенки с холодными, а также не стоит использовать более трех цветов в одном образе. А если речь идет о тканях, то вещи из плотных материалов лучше одевать поверх более тонких.
Раньше мы писали с чем стильно носить белую рубашку.
Читайте также, какие вещи устаревают женщину и выглядят дешево.
При написании материала использованы источники: September, Solmar.