Як знайти приховану камеру в номері готелю: "секретні" способи від експертів

Обшукайте номер

"Господарям Airbnb дозволяється мати камери у своїх будинках, але вони повинні повідомити про них гостей. А ще камери не можна розміщувати в приватних приміщеннях", - розповів Кеннет Бомбас, генеральний директор розвідувальної компанії Global Threat Solutions.

За його словами, перше, що він робить, заходячи у готельний номер, вимикає електронний годинник. Адже майже всі приховані камери вмонтовані в побутових пристроях, таких як освітлювальні прилади, термостати та підключені до розетки.

"Розгляньте номер, зверніть увагу на незвичні речі, а потім огляньте їх ближче", - радить Бомбас.

Навіть добре приховані камери відбивають світло, якщо воно потрапляє на їхній об'єктив.

"Якщо ви посвітите ліхтариком на підозрілу річ, де ймовірно є прихована камера, ви побачите там відображення. Це досить гарний спосіб виявити камеру", - розповів експерт.

Придивіться до мережі Wi-Fi

За словами Бомбаса, прихована камера повинна бути підключена до локальної мережі Wi-Fi, щоб її можна було переглядати віддалено.

Програми сканування Wi-Fi, такі як Fing, можуть ідентифікувати пристрої в мережі, зокрема камери.

"Ті, хто ховає камери, можуть використовувати окрему мережу Wi-Fi для трансляції відео в прямому ефірі, але програми для сканування Wi-Fi також можуть визначити, скільки мереж знаходиться у приміщенні", - розповів Бомбас.

Втім Коді Кінзі, дослідник із безпеки даних і аналітичної компанії Varonis, попередив, що мережевий сканер може не все вловити.

"Наступне, що ви можете зробити, - це пошукати пристрої, які транслюють власну мережеву назву", - наголосив він.

Кінзі рекомендував використовувати такі програми, як WiGLE, щоб знаходити пристрої, які "транслюють назви мережі Bluetooth і Wi-Fi.

Відеокамера може бути вмонтована у побутові предмети (фото: Freepik)

Застосуйте детектор прихованої камери

Детектори "шпигунських" камер можуть шукати радіочастоти, підключені до прихованих камер. Їх можна легко придбати в інтернеті на сайтах Amazon або AliExpress.

Але цей метод працює лише тоді, коли прихована камера передає дані. Ті пристрої, які мають карти пам'яті і записують туди дані, не можна виявити за допомогою цих детекторів.

Також можна купити радіочастотний сканер, але він менш ефективний.

Що робити, якщо ви знайшли камеру

Виявивши камеру, негайно від’єднайте її, не пошкодивши, оскільки прошивка пристрою може містити ідентифікаційну інформацію, таку як облікові дані для входу та мережа Wi-Fi, до якої вона підключена.

Про виявлені камери треба повідомити реєстратурі готелю або навіть зателефонувати в поліцію. А самим туристам краще переселитись в інший готель.