Як знайти музику з фільму або відео на YouTube: 5 перевірених способів

Перевірте опис YouTube

Це може здатися очевидним, але багато людей забувають перевірити опис відео на YouTube щодо назви музики у відео.

Перейдіть до відео на YouTube з музикою, яку ви хочете ідентифікувати.

Виберіть "Показати більше" внизу опису, щоб побачити повний опис.

Знайдіть музику по рядку, який ідентифікує пісню у відео.

Перевірте коментарі на YouTube

Навіть якщо в області опису мало інформації, ви можете знайти її у розділі коментарів. Інші люди могли питати назву пісні. Найчастіше відповість автор відео або інший глядач.

Використовуйте пошукові системи за текстами

Якщо ви не можете ідентифікувати пісні у відеороликах YouTube за описом або коментарями, ви можете зробити пошук за текстом у Google.

Якщо Google не може ідентифікувати пісню, інші пошукові системи допоможуть вам ідентифікувати пісню за текстом.

Lyrics.com: містить пісні, виконавців та альбоми з текстами пісень.

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LyricsWorld.com: повертає результати пошуку відео та інших веб-сайтів, які ідентифікують пісню на основі введеного тексту.

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Find Music By Lyrics: дає результати, аналогічні до Lyrics World, які більше схожі на вбудовані результати пошуку Google, засновані на текстах пісень.

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Audiotag.info: Захоплююча технологія дозволяє вставити посилання на YouTube і "робот, що розпізнає музику", ідентифікує пісню.

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Використовуйте надбудову браузера Music Identifier AHA

Якщо ви часто намагаєтеся ідентифікувати пісні у відео YouTube, ви можете розглянути можливість встановлення надбудови для браузера.

AHA Music - найкраще доповнення Chrome для розпізнавання музики у відео на YouTube. Встановіть надбудову, і наступного разу, коли ви дивитися відео, виберіть невеликий значок пошуку AHA і запустіть надбудову.

AHA Music Identifier проаналізує відео та покаже вам назву пісні, виконавця та дату випуску.

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Використовуйте програми для ідентифікації пісень

Якщо все інше не допомогло, один із найкращих способів ідентифікувати музику у відеороликах YouTube - використовувати мобільні програми або веб-сайти, які ідентифікують невідомі пісні.

Shazam: однин з найвідоміших додатків для розпізнавання музики. Помістіть телефон біля комп'ютера під час відтворення відео на YouTube. Застосунок Shazam покаже вам назву пісні, виконавця та текст.

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Music Recognition: ця програма не тільки розпізнає пісню, що відтворюється на YouTube, але й анімує її в такт музиці.

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Mu6 Identify: ця проста програма також анімується під музику, ідентифікуючи пісню на YouTube і показуючи її назву та ім'я виконавця.

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