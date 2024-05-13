Як знайти музику з фільму або відео на YouTube: 5 перевірених способів

Хороша музика у фільмі чи відео на YouTube може стати справжньою знахідкою для меломанів, але часто її ідентифікація виявляється непростим завданням. Однак сьогодні є безліч способів відшукати треки з улюблених кінострічок або роликів.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на веб-сайт з інформацією та порадами з технологій Lifewire.
Це може здатися очевидним, але багато людей забувають перевірити опис відео на YouTube щодо назви музики у відео.
Навіть якщо в області опису мало інформації, ви можете знайти її у розділі коментарів. Інші люди могли питати назву пісні. Найчастіше відповість автор відео або інший глядач.
Якщо ви не можете ідентифікувати пісні у відеороликах YouTube за описом або коментарями, ви можете зробити пошук за текстом у Google.
Якщо Google не може ідентифікувати пісню, інші пошукові системи допоможуть вам ідентифікувати пісню за текстом.
Lyrics.com: містить пісні, виконавців та альбоми з текстами пісень.
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LyricsWorld.com: повертає результати пошуку відео та інших веб-сайтів, які ідентифікують пісню на основі введеного тексту.
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Find Music By Lyrics: дає результати, аналогічні до Lyrics World, які більше схожі на вбудовані результати пошуку Google, засновані на текстах пісень.
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Audiotag.info: Захоплююча технологія дозволяє вставити посилання на YouTube і "робот, що розпізнає музику", ідентифікує пісню.
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Якщо ви часто намагаєтеся ідентифікувати пісні у відео YouTube, ви можете розглянути можливість встановлення надбудови для браузера.
AHA Music - найкраще доповнення Chrome для розпізнавання музики у відео на YouTube. Встановіть надбудову, і наступного разу, коли ви дивитися відео, виберіть невеликий значок пошуку AHA і запустіть надбудову.
AHA Music Identifier проаналізує відео та покаже вам назву пісні, виконавця та дату випуску.
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Якщо все інше не допомогло, один із найкращих способів ідентифікувати музику у відеороликах YouTube - використовувати мобільні програми або веб-сайти, які ідентифікують невідомі пісні.
Shazam: однин з найвідоміших додатків для розпізнавання музики. Помістіть телефон біля комп'ютера під час відтворення відео на YouTube. Застосунок Shazam покаже вам назву пісні, виконавця та текст.
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Music Recognition: ця програма не тільки розпізнає пісню, що відтворюється на YouTube, але й анімує її в такт музиці.
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Mu6 Identify: ця проста програма також анімується під музику, ідентифікуючи пісню на YouTube і показуючи її назву та ім'я виконавця.
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Читайте також, як слухати YouTube на iPhone з вимкненим екраном.
А ще ми писали, що бот від Google зможе переглянути та переказати відео на YouTube замість вас.