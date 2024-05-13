Как найти музыку из фильма или видео на YouTube: 5 проверенных способов

Проверьте описание YouTube

Это может показаться очевидным, но многие люди забывают проверить описание видео на YouTube на предмет названия музыки в видео.

Перейдите к видео на YouTube с музыкой, которую хотите идентифицировать.

Выберите "Показать больше" внизу описания, чтобы увидеть полное описание.

Найдите музыку по строке, которая идентифицирует песню в видео.

Проверьте комментарии на YouTube

Даже если в области описания мало информации, вы можете найти ее в разделе комментариев. Другие люди могли спрашивать название песни. Зачастую ответит создатель видео или другой зритель.

Используйте поисковые системы по текстам

Если вы не можете идентифицировать песни в видеороликах YouTube по описанию или комментариям, то можете сделать поиск по тексту в Google.

Если Google не может идентифицировать для вас песню, другие поисковые системы помогут вам идентифицировать песню по тексту.

Lyrics.com: содержит песни, исполнителей и альбомы с текстами песен.

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LyricsWorld.com: возвращает результаты поиска видео и других веб-сайтов, которые идентифицируют песню на основе введенного вами текста.

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Find Music By Lyrics: дает результаты, аналогичные Lyrics World, которые больше похожи на встроенные результаты поиска Google, основанные на текстах песен.

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Audiotag.info: Увлекательная технология позволяет вставить ссылку на YouTube, и "робот, распознающий музыку", идентифицирует песню.

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Используйте надстройку браузера Music Identifier AHA

Если вы часто пытаетесь идентифицировать песни в видеороликах YouTube, вы можете рассмотреть возможность установки надстройки для браузера.

AHA Music - лучшее дополнение Chrome для распознавания музыки в видео на YouTube. Установите надстройку, и в следующий раз, когда вы будете смотреть видео, выберите небольшой значок поиска AHA и запустите надстройку.

AHA Music Identifier проанализирует видео и покажет вам название песни, исполнителя и дату выпуска.

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Используйте приложения для идентификации песен

Если все остальное не помогло, один из лучших способов идентифицировать музыку в видеороликах YouTube - использовать мобильные приложения или веб-сайты, которые идентифицируют неизвестные песни.

Shazam: одно из самых известных приложений для распознавания музыки. Поместите телефон рядом с компьютером во время воспроизведения видео на YouTube. Приложение Shazam покажет вам название песни, исполнителя и текст.

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Music Recognition: это приложение не только распознает песню, воспроизводимую на YouTube, но и анимирует ее в такт музыке.

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Mu6 Identify: это простое приложение также анимируется под музыку, идентифицируя песню на YouTube и показывая ее название и имя исполнителя.

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