Як знайти лікаря, з яким укласти декларацію: інструкція

Як укласти декларацію з лікарем

Щоб скористатися аналітичною панеллю, перейдіть до першого розділу – електронної карти.

У фільтрах ліворуч оберіть область або введіть в полі пошуку назву населеного пункту, який вас цікавить.

У фільтрі "Договір з НСЗУ" – оберіть "З договором".

Якщо ви хочете знайти сімейного лікаря, терапевта чи педіатра в конкретному закладі – оберіть його в таблиці під картою або введіть назву у фільтрі "Надавач послуг". Відразу побачите перелік амбулаторій та їх контакти. Можна також натиснути на потрібну амбулаторію на карті чи в таблиці нижче.

Праворуч від карти відобразиться список усіх лікарів первинки, які приймають у тому закладі, який ви обрали.

Якщо навпроти прізвища стоїть галочка, то лікар уже набрав оптимальну кількість пацієнтів, якщо стрілочка, то ще ні.

Якщо вам незручно користуватися електронними інструментами – зателефонуйте до контакт-центру НСЗУ.

Номер 16-77 – безкоштовний.

Оператор контакт-центру допоможе знайти необхідну інформацію.

Якщо дашборд (таблиця) показує, що у вашому населеному пункті всі лікарі "первинки" вичерпали ліміт, то зателефонуйте до цього закладу, щоб уточнити, чи можна подати декларацію.

Якщо лікаря обрати неможливо, пацієнт має право звернутися до місцевої влади, яка є власником закладів охорони здоров’я, або в місцевий департамент охорони здоров’я. Там мають надати роз’яснення, як пацієнту реалізувати його право на вибір лікаря.