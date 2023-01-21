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Как найти врача, с которым заключить декларацию: инструкция

Как заключить декларацию с врачом (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Вынужденные переселенцы могут обратиться к любому семейному врачу, терапевту или педиатру, независимо от наличия декларации с врачом.

Как заключить декларацию с врачом, напомнили в Национальной службе здоровья.

Как заключить декларацию с врачом

Чтобы воспользоваться аналитической панелью, перейдите к первому разделу – электронной карте.

В фильтрах влево выберите область или введите в поле поиска название интересующего вас населенного пункта.

В фильтре "Договор с НСЗУ" – выберите "С договором".

Если вы хотите найти семейного врача, терапевта или педиатра в конкретном заведении – выберите его в таблице под картой или введите название в фильтре «Услугополучатель». Сразу увидите список амбулаторий и их контакты. Можно также нажать нужную амбулаторию на карте или в таблице ниже.

Справа от карты отобразится список всех врачей первички, которые принимают в том заведении, которое вы выбрали.

Если напротив фамилии стоит галочка, врач уже набрал оптимальное количество пациентов, если стрелочка, то еще нет.

Если вам неудобно использовать электронные инструменты – позвоните в контакт-центр НСЗУ.

Номер 16-77 – бесплатный.

Оператор контакт-центра поможет найти необходимую информацию.

Если дашборд (таблица) показывает, что в вашем населенном пункте все врачи "первички" исчерпали лимит, то позвоните по телефону в это заведение, чтобы уточнить, можно ли подать декларацию.

Если врача выбрать невозможно, пациент имеет право обратиться к местным властям, являющимся владельцем учреждений здравоохранения, или в местный департамент здравоохранения. Там должны разъяснить, как пациенту реализовать его право на выбор врача.

Как мы ранее писали, врач разнес мазь Вишневского, которую активно использовали в СССР.

Кроме того, мы писали о лекарственных средствах, которые немедленно следует выбросить из аптечки.

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декларацияврачи