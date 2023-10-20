Як знайти кохання: експерт дала 9 порад для тих, хто втомився від самотності

Завжди довіряйте своїй інтуїції. Не примушуйте себе робити те, що вам не подобається. Якщо ви не хочете спілкуватися з якоюсь людиною, не варто з себе знущатися. Не бійтеся викреслювати з життя тих, з ким не по дорозі. Наодинці ви точно не залишитеся.

Живіть тут і зараз. Говоріть "так", коли хочете погодитися на запрошення, але чомусь соромитеся. Не шкодуйте часу на пригоди та не ховайтеся від цього світу вдома. Просте запрошення на прогулянку чи виставку може принести вам доленосну зустріч.

Не забувайте про свої інтереси (фото: freepik.com)

Не бійтеся жити інакше, змініть звичайни графік. Якщо ви ходите в те саме кафе у четвер, спробуйте вирушити туди в середу або суботу. Не варто жити за суворим планом, будьте гнучкими і не втрачайте нагоди зустріти нових людей.

Будьте вдячні за те, що вже маєте. Люди часто не цінують ті блага, які вони мають. Дякуйте за усі можливості та радійте кожному моменту. Так ви зможете залучити ще більше позитиву.

Не задовольняйтесь малим і правильно розставляйте пріоритети. Постарайтеся чітко вирішити, чого ви хочете від життя та стосунків. І не прогинайтеся під чужі стандарти, якщо вони суперечать вашим. Однак завищувати вимоги не варто, так ви ризикуєте сильно розчаруватися, знайдіть золоту середину.

Експерт розкрила секрет щастя (фото: freepik.com)

Не бійтеся помилятися і починати все "з нуля". Якщо у вас було одне невдале побачення, то це не означає, що вам не судилося зустріти своє кохання. Не бійтеся знайомитися з новими людьми та не зачиняйте серце на замок.

Вірте у себе. Щасливі люди, які знайшли свою другу половинку, ніколи не сумніваються в тому, що вони заслуговують на щастя. Не втрачайте почуття власної гідності і не давайте себе образити.

Не зациклюйтеся на негативі. Якщо ви постійно будете думати про погане, то нічого хорошого з вами точно не станеться. Не порівнюйте свого нового партнера з колишніми і завжди пам'ятайте, що нові стосунки ніяк не повинні нагадувати вам про тих, кого вже немає у вашому житті.

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Ніколи не забувайте про те, що приносить вам щастя. Не варто жертвувати своїми захопленнями чи друзями заради нових стосунків. Не дозволяйте себе змінювати та не відмовляйтеся від того, що вам подобається.