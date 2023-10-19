Жити потрібно зараз: Андре Тан розповів, чому не можна відкладати все на завтра
У багатьох людей присутній синдром відкладеного життя. Однак, тоді людина не може насолодитися моментом тут і зараз, а постійно відкладає все на завтра.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на пост українського дизайнера Андре Тана в Instagram.
За словами дизайнера, під час війни важливо усвідомити, що не варто відкладати життя та плани "на завтра" та думати,що все зараз не на часі.
"Я також проходив через це і знаю як це…стільки всього навалилося на наші долі, що здається, що наші плани і цілі зараз не на часі. Але зараз як ніколи важливо усвідомити - "Коли, як не зараз?" - йдеться у повідомлені.
Також Андре Тан поділився порадами, які допоможуть позбутися синдрому відкладеного життя.
Ставте реалістичні цілі
У житті важливо ставити цілі та розбивати їх на максимально дрібні завдання, вписуючи їх у свій щоденний розклад. Не потрібно думати про місяці і роки, почніть з тижня і прямо зараз.
Практикуйте усвідомленість
Дизайнер радить виконувати дихальні техніки, медитувати, робити вправи на уповільнення та присутність у моменті.
Працюйте з негативними установками
Потрібно навчитися прибирати усі негативні сценарії.
"А що буде, якщо завтра не настане, я не маю права зараз радіти, я не гідний цього - оце все - геть з голови!" - написав Андре Тан.
Не забивайте на свої бажання
Прислуховуватися до себе дуже важливо. Варто навчитися заново розуміти чого справді хочеш ти, а не суспільство чи родичі.
Прощайтесь з речами
Якщо на полиці лежать джинси, які ви плануєте носити, коли схуднете, то крім зіпсованого настрою та стресу вони нічого, швидше за все, не дадуть. Краще віддати їх комусь і придбати нарешті для себе нові.
"Памʼятайте, життя - цей момент" Це не завтра, не через тиждень або рік - це зараз. Живи, хапай можливості і насолоджуся кожним днем", - додав дизайнер.
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