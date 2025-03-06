Як знайти і відновити зниклі листи в Gmail: ефективні способи

Втрата важливих листів у Gmail може стати неприємною несподіванкою, особливо якщо вони містять важливу інформацію. На щастя, існує кілька ефективних способів відновити втрачені листи і повернути доступ до потрібного листування.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на веб-сайт Technology Personalized, який спеціалізується на технологічній тематиці.
Спам-розсилки - звичайне явище для всіх. Вони приходять від ненадійних джерел, які алгоритми Gmail визначають як спам. Такі листи автоматично переміщуються в папку "Спам", і ви не отримуєте повідомлення про отримання такого листа.
Якщо лист, який ви отримали на Gmail, містить підозрілий заголовок або текст, включає шкідливе вкладення, позначений як спам іншими користувачами, надісланий з доменів, які не мають правильних налаштувань безпеки, або містить посилання, які видаються шкідливими, він потрапить до спаму.
Щоб перевірити цю папку, натисніть на меню (іконка з трьома лініями) поруч із логотипом Gmail і виберіть "Спам" із запропонованих опцій.
Процес на мобільному додатку Gmail такий самий. Єдина відмінність - ви не побачите логотип Gmail. Просто натисніть на іконку з трьома лініями на рядку пошуку і виберіть "Спам".
Тут ви побачите відсутні листи. Коли знайдете потрібні, виберіть "Повідомити, що це не спам", щоб майбутні листи не потрапляли в цю папку. Як правило, листи в "Спам" автоматично видаляються через 30 днів.
Якщо ви пам'ятаєте або знаєте зміст листа, який шукаєте, або адресу відправника, ви можете прямо пошукати його в рядку пошуку. Це допоможе знайти їх у різних папках вашої пошти.
Використовуйте фільтри, такі як "Містить слова", "Не містить", "Розмір" тощо, щоб знайти листи, яких бракує.
Папка "Кошик" містить усі листи, які ви видалили за останні 30 днів. Якщо ви пропустили лист, видалили його і забули, то папка "Кошик" - найкращий варіант для його відновлення. Вона зберігає листи 30 днів, після чого вони автоматично видаляються назавжди.
Натисніть на меню з трьома лініями і виберіть "Кошик". Перегляньте всі листи, і коли знайдете потрібний, відкрийте його, натисніть на значок "Перемістити" і надішліть лист в іншу папку, щоб відновити його.
У мобільному додатку Gmail папка "Кошик" називається "Видалені". Знайдіть потрібні листи і перемістіть їх в іншу папку, використовуючи значок із трьома крапками у верхній частині листа.
Аналогічно папкам "Кошик" і "Спам", папка "Усі листи" доступна у списку на бічній панелі. У ній можна знайти всі листи у вашому акаунті Gmail.
Щоб спростити процес пошуку, можна використовувати фільтри, такі як "Від кого", "З вкладенням", "Будь-який час" та інші. Це займе деякий час, щоб переглянути всі листи і знайти відсутній з тисячі, але це неминуче, коли потрібно знайти важливий файл.
Коли сховище Gmail заповнюється, ви не можете отримувати нові листи. Вам прийде повідомлення про це.
Перегляньте ваш Google Drive і перемістіть великі файли в інші сховища. Якщо це неможливо, просто купіть додаткове сховище для вашої пошти на Google. Для цього необхідно оформити щомісячну підписку, щоб зберегти і використовувати додаткове місце.
Gmail надає можливість фільтрувати та блокувати адреси електронної пошти. Якщо ви налаштували фільтр для певної адреси, листи з неї пропустять вхідні та перейдуть в архів. Інші фільтри включають "Відзначити як прочитане", "Застосувати мітку", "Видалити", "Спам" та інші.
Необхідно уважно перевірити фільтри, які ви налаштували в параметрах Gmail, і шукати листи відповідно до них.
Щоб перевірити фільтри та заблоковані адреси, натисніть на іконку шестерні у верхній частині Gmail і виберіть "Відкрити всі налаштування". Потім виберіть розділ "Фільтри та заблоковані адреси". Ви знайдете там усі налаштовані фільтри.
Якщо ви заблокували відправників, їхні листи автоматично потрапляють у спам і видаляються через 30 днів після отримання.
Якщо ви налаштували пересилання листів з використанням опцій POP і IMAP, і вибрали видалення листів, які пересилаються, можливо, ви їх загубили.
Перевірте налаштування пересилання в Gmail і подивіться, чи були листи переслані на іншу адресу. У цьому випадку ви можете отримати доступ до іншої адреси і знайти необхідні файли.
Щоб отримати доступ до налаштувань Gmail, натисніть на іконку шестерні та виберіть "Відкрити всі налаштування". Потім виберіть вкладку "Пересилання і POP/IMAP" і перевірте налаштування поруч з опціями "Пересилання", "Завантаження POP" і "Доступ IMAP".
Якщо пересилання ввімкнено, ви зможете знайти листи і переслати їх на іншу адресу.
Якщо ви досі не знайшли потрібні листи, єдиний спосіб - використати інструмент відновлення Gmail. На жаль, він допомагає тільки для відновлення листів, які були назавжди видалені в останні 30 днів.
Якщо листи були переміщені в спам або в кошик без вашого втручання і були видалені через 30 днів, ви можете спробувати повернути їх за допомогою опції відновлення.
На сторінці відновлення повідомлень Gmail увійдіть у свій обліковий запис і дозвольте інструменту перевірити видалені листи. Коли він покаже потрібні, відновіть їх за допомогою опцій відновлення.
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