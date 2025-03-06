Как найти и восстановить пропавшие письма в Gmail: эффективные способы

Проверьте папку "Спам"

Спам-рассылки - обычное явление для всех. Они приходят от ненадежных источников, которые алгоритмы Gmail определяют как спам. Такие письма автоматически перемещаются в папку "Спам", и вы не получаете уведомление о получении такого письма.

Если письмо, которое вы получили на Gmail, содержит подозрительный заголовок или текст, включает вредоносное вложение, помечено как спам другими пользователями, отправлено с доменов, не имеющих правильной настройки безопасности, или содержит ссылки, которые кажутся вредоносными, оно попадет в спам.

Чтобы проверить эту папку, нажмите на меню (иконка с тремя линиями) рядом с логотипом Gmail и выберите "Спам" из предложенных опций.

Процесс на мобильном приложении Gmail такой же. Единственное отличие - вы не увидите логотип Gmail. Просто нажмите на иконку с тремя линиями на строке поиска и выберите "Спам".

Здесь вы увидите недостающие письма. Когда найдете нужные, выберите "Сообщить, что это не спам", чтобы будущие письма не попадали в эту папку. Как правило, письма в "Спам" автоматически удаляются через 30 дней.

Проверьте папку "Спам" (фото: Technology Personalized)

Ищите письма

Если вы помните или знаете содержание письма, которое ищете, или адрес отправителя, вы можете прямо поискать его в строке поиска. Это поможет найти их в разных папках вашей почты.

Используйте фильтры, такие как "Содержит слова", "Не содержит", "Размер" и другие, чтобы найти недостающие письма.

Попытайтесь найти письма (фото: Technology Personalized)

Проверьте папку "Корзина"

Папка "Корзина" содержит все письма, которые вы удалили за последние 30 дней. Если вы пропустили письмо, удалили его и забыли, то папка "Корзина" - лучший вариант для его восстановления. Она хранит письма 30 дней, после чего они автоматически удаляются навсегда.

Нажмите на меню с тремя линиями и выберите "Корзина". Просмотрите все письма, и когда найдете нужное, откройте его, нажмите на значок "Переместить" и отправьте письмо в другую папку, чтобы восстановить его.

В мобильном приложении Gmail папка "Корзина" называется "Удаленные". Найдите нужные письма и переместите их в другую папку, используя значок с тремя точками в верхней части письма.

Проверьте папку "Корзина" (фото: Technology Personalized)

Проверьте папку "Все письма"

Аналогично папкам "Корзина" и "Спам", папка "Все письма" доступна в списке на боковой панели. В ней можно найти все письма в вашем аккаунте Gmail.

Чтобы упростить процесс поиска, можно использовать фильтры, такие как "От кого", "С вложением", "Любое время" и другие. Это займет некоторое время, чтобы просмотреть все письма и найти недостающее из тысячи, но это неизбежно, когда нужно найти важный файл.

Папка "Все письма" (фото: Technology Personalized)

Проверьте хранилище Gmail

Когда хранилище Gmail заполняется, вы не можете получать новые письма. Вам прийдет уведомление об этом.

Просмотрите ваш Google Drive и переместите большие файлы в другие хранилища. Если это невозможно, просто купите дополнительное хранилище для вашей почты на Google. Для этого необходимо оформить ежемесячную подписку, чтобы сохранить и использовать дополнительное место.

Проверьте фильтры и заблокированные адреса

Gmail предоставляет возможность фильтровать и блокировать адреса электронной почты. Если вы настроили фильтр для определенного адреса, письма с него пропустят входящие и перейдут в архив. Другие фильтры включают "Отметить как прочитанное", "Применить метку", "Удалить", "Спам" и другие.

Необходимо внимательно проверить фильтры, которые вы настроили в параметрах Gmail, и искать письма в соответствии с ними.

Чтобы проверить фильтры и заблокированные адреса, нажмите на иконку шестеренки в верхней части Gmail и выберите "Открыть все настройки". Затем выберите раздел "Фильтры и заблокированные адреса". Вы найдете там все настроенные фильтры.

Если вы заблокировали отправителей, их письма автоматически попадают в спам и удаляются через 30 дней после получения.

Фильтры и заблокированные адреса (фото: Technology Personalized)

Проверьте настройки пересылки

Если вы настроили пересылку писем с использованием опций POP и IMAP, и выбрали удаление пересылаемых писем, возможно, вы их потеряли.

Проверьте настройки пересылки в Gmail и посмотрите, были ли письма пересланы на другой адрес. В этом случае вы можете получить доступ к другому адресу и найти необходимые файлы.

Чтобы получить доступ к настройкам Gmail, нажмите на иконку шестеренки и выберите "Открыть все настройки". Затем выберите вкладку "Пересылка и POP/IMAP" и проверьте настройки рядом с опциями "Пересылка", "Загрузка POP" и "Доступ IMAP".

Если пересылка включена, вы сможете найти письма и переслать их на другой адрес.

Проверьте настройки пересылки (фото: Technology Personalized)

Используйте инструмент восстановления Gmail

Если вы до сих пор не нашли нужные письма, единственный способ - использовать инструмент восстановления Gmail. К сожалению, он помогает только для восстановления писем, которые были навсегда удалены в последние 30 дней.

Если письма были перемещены в спам или в корзину без вашего вмешательства и были удалены через 30 дней, вы можете попытаться вернуть их с помощью опции восстановления.

На странице восстановления сообщений Gmail войдите в свою учетную запись и позвольте инструменту проверить удаленные письма. Когда он покажет нужные, восстановите их с помощью опций восстановления.

Инструмент восстановления Gmail (фото: Technology Personalized)

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