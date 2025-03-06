Как найти и восстановить пропавшие письма в Gmail: эффективные способы

Потеря важных писем в Gmail может стать неприятной неожиданностью, особенно если они содержат важную информацию. К счастью, существует несколько эффективных способов восстановить пропавшие письма и вернуть доступ к нужной переписке.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на веб-сайт Technology Personalized, который специализируется на технологической тематике.
Спам-рассылки - обычное явление для всех. Они приходят от ненадежных источников, которые алгоритмы Gmail определяют как спам. Такие письма автоматически перемещаются в папку "Спам", и вы не получаете уведомление о получении такого письма.
Если письмо, которое вы получили на Gmail, содержит подозрительный заголовок или текст, включает вредоносное вложение, помечено как спам другими пользователями, отправлено с доменов, не имеющих правильной настройки безопасности, или содержит ссылки, которые кажутся вредоносными, оно попадет в спам.
Чтобы проверить эту папку, нажмите на меню (иконка с тремя линиями) рядом с логотипом Gmail и выберите "Спам" из предложенных опций.
Процесс на мобильном приложении Gmail такой же. Единственное отличие - вы не увидите логотип Gmail. Просто нажмите на иконку с тремя линиями на строке поиска и выберите "Спам".
Здесь вы увидите недостающие письма. Когда найдете нужные, выберите "Сообщить, что это не спам", чтобы будущие письма не попадали в эту папку. Как правило, письма в "Спам" автоматически удаляются через 30 дней.
Если вы помните или знаете содержание письма, которое ищете, или адрес отправителя, вы можете прямо поискать его в строке поиска. Это поможет найти их в разных папках вашей почты.
Используйте фильтры, такие как "Содержит слова", "Не содержит", "Размер" и другие, чтобы найти недостающие письма.
Папка "Корзина" содержит все письма, которые вы удалили за последние 30 дней. Если вы пропустили письмо, удалили его и забыли, то папка "Корзина" - лучший вариант для его восстановления. Она хранит письма 30 дней, после чего они автоматически удаляются навсегда.
Нажмите на меню с тремя линиями и выберите "Корзина". Просмотрите все письма, и когда найдете нужное, откройте его, нажмите на значок "Переместить" и отправьте письмо в другую папку, чтобы восстановить его.
В мобильном приложении Gmail папка "Корзина" называется "Удаленные". Найдите нужные письма и переместите их в другую папку, используя значок с тремя точками в верхней части письма.
Аналогично папкам "Корзина" и "Спам", папка "Все письма" доступна в списке на боковой панели. В ней можно найти все письма в вашем аккаунте Gmail.
Чтобы упростить процесс поиска, можно использовать фильтры, такие как "От кого", "С вложением", "Любое время" и другие. Это займет некоторое время, чтобы просмотреть все письма и найти недостающее из тысячи, но это неизбежно, когда нужно найти важный файл.
Когда хранилище Gmail заполняется, вы не можете получать новые письма. Вам прийдет уведомление об этом.
Просмотрите ваш Google Drive и переместите большие файлы в другие хранилища. Если это невозможно, просто купите дополнительное хранилище для вашей почты на Google. Для этого необходимо оформить ежемесячную подписку, чтобы сохранить и использовать дополнительное место.
Gmail предоставляет возможность фильтровать и блокировать адреса электронной почты. Если вы настроили фильтр для определенного адреса, письма с него пропустят входящие и перейдут в архив. Другие фильтры включают "Отметить как прочитанное", "Применить метку", "Удалить", "Спам" и другие.
Необходимо внимательно проверить фильтры, которые вы настроили в параметрах Gmail, и искать письма в соответствии с ними.
Чтобы проверить фильтры и заблокированные адреса, нажмите на иконку шестеренки в верхней части Gmail и выберите "Открыть все настройки". Затем выберите раздел "Фильтры и заблокированные адреса". Вы найдете там все настроенные фильтры.
Если вы заблокировали отправителей, их письма автоматически попадают в спам и удаляются через 30 дней после получения.
Если вы настроили пересылку писем с использованием опций POP и IMAP, и выбрали удаление пересылаемых писем, возможно, вы их потеряли.
Проверьте настройки пересылки в Gmail и посмотрите, были ли письма пересланы на другой адрес. В этом случае вы можете получить доступ к другому адресу и найти необходимые файлы.
Чтобы получить доступ к настройкам Gmail, нажмите на иконку шестеренки и выберите "Открыть все настройки". Затем выберите вкладку "Пересылка и POP/IMAP" и проверьте настройки рядом с опциями "Пересылка", "Загрузка POP" и "Доступ IMAP".
Если пересылка включена, вы сможете найти письма и переслать их на другой адрес.
Если вы до сих пор не нашли нужные письма, единственный способ - использовать инструмент восстановления Gmail. К сожалению, он помогает только для восстановления писем, которые были навсегда удалены в последние 30 дней.
Если письма были перемещены в спам или в корзину без вашего вмешательства и были удалены через 30 дней, вы можете попытаться вернуть их с помощью опции восстановления.
На странице восстановления сообщений Gmail войдите в свою учетную запись и позвольте инструменту проверить удаленные письма. Когда он покажет нужные, восстановите их с помощью опций восстановления.
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