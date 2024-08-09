Як знайти душевний спокій і допомогу. Сильні молитви до святого Матія

Привітання до Апостола

Вітаємо тебе, Апостоле Матію. Слава, любов, честь і благословення Богу Отцю, який тебе відзначив, Богу Синові, який вибрав тебе своїм Апостолом, Богу Святому Духові, який тебе провадив і освятив. Благословляють тебе ангели, які тебе охороняли. Мир і вічне блаженство всім, хто вшановує, любить і взиває тебе. Амінь.

Головна молитва

Матія Святий Матію, Апостоле преславний, який задля Ісуса Христа, проповіді віри та християнських чеснот віддав своє життя: випроси для мене благодать глибокої віри, любові та вірності Ісусові й Марії. Втішай мене у нещастях, рятуй у небезпеках і прийди мені з допомогою в часи випробувань і труднощів, а особливо в годину смерті. Амінь.

Молитва про захист і зміцнення віри

О Боже, який через заслуги достохвального Матія, Апостола і мученика, у своєму милосерді милостиве зволив дати нам приклад його апостольської величі й мучеництва: заради зміцнення і утвердження нас у вірі бережи нас, щоби спокуси ніколи нас від Тебе не відділили. Благаємо Тебе, Боже, через Ісуса Христа, Господа нашого. Амінь.

Молитва про допомогу

Святий Апостоле Матію, за чиїм посередництвом звершилося багато чудес на користь бідних і стражденних, змилуйся наді мною. Ти, який знаєш, скільки в мене потреб і які вони великі, поглянь на мене, схиленого до твоїх ніг, сповненого бід і надії, у благанні про змилування. О великий святий Апостоле, милостиво вислухай мене і зволь випросити у Бога, щоб за твоїм посередництвом ласкаво вислухав усі мої прохання, які я зараз до тебе заношу (назвати). Я повністю переконаний, що завдяки твоїм заслугам товаришування Господу Ісусові, знесену погорду, легковаження страждання з завдяки твоїй мученицькій смерті, яка з’єднала тебе зі Страстями і Смертю Твого Вчителя і Нареченого, я отримаю благодаті, про які тебе благаю, і в радості серця подяку складатиму Богу, який, прославлений усіма Святими, царює в милосерді своїм, нині й завжди і на віки вічні. Амінь

Молитва про любов до Ісуса

Боже, який долучив св. Матія до грона Твоїх апостолів, вчини, просимо, щоб ми отримали благодать і завдяки його прикладу могли відважно боротися проти всього, що суперечить пануванню Ісуса Христа в наших серцях; щоб ми могли жертвувати наші душі в чесноті, й так розпалені любов’ю до Ісуса, були ведені шляхом, який Ти сам для нас визначив. Просимо, щоб ми могли до кінця йти нею і осягнути вічне щастя, через Христа, Господа нашого, який з Отцем і Святим Духом живе і царює, Бог у Трійці Святій Єдиний, нині й на віки вічні, амінь.

Молитва про благодать

О славетний святий Матію, Апостоле, який, оживлений гарячим пломенем любові Ісуса Христа, Спасителя нашого, сяєш у Церкві Святій ідеалом прекрасного свідчення через героїчно знесені страждання! Виблагай для нас у твого Небесного Вчителя і Нареченого благодаті, які утримають нас у непорочній чистоті, щоб ми, за твоїм прикладом, могли йти Його слідами все наше земне життя, а по смерті разом із тобою могли радіти Його славою всю вічність. Святий Апостоле Матію, який сидиш на престолах небесних, щоб судити дванадцять поколінь Ізраїля, славетно вбраний у шату мучеництва, випроси для нас благодаті, щоб ми пізнали значення страждань, навчились, як страждати, як жертвуватися, і все це у вірності й послухові Богу аж до смерті, щоб і ми заслужили на перебуванні в сяйві Його Обличчя у вічному раї. Амінь.