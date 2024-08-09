Как обрести душевный покой и помощь. Сильные молитвы к святому Материю

Приветствие к Апостолу

Вітаємо тебе, Апостоле Матію. Слава, любов, честь і благословення Богу Отцю, який тебе відзначив, Богу Синові, який вибрав тебе своїм Апостолом, Богу Святому Духові, який тебе провадив і освятив. Благословляють тебе ангели, які тебе охороняли. Мир і вічне блаженство всім, хто вшановує, любить і взиває тебе. Амінь.

Главная молитва

Матія Святий Матію, Апостоле преславний, який задля Ісуса Христа, проповіді віри та християнських чеснот віддав своє життя: випроси для мене благодать глибокої віри, любові та вірності Ісусові й Марії. Втішай мене у нещастях, рятуй у небезпеках і прийди мені з допомогою в часи випробувань і труднощів, а особливо в годину смерті. Амінь.

Молитва о защите и укреплении веры

О Боже, який через заслуги достохвального Матія, Апостола і мученика, у своєму милосерді милостиве зволив дати нам приклад його апостольської величі й мучеництва: заради зміцнення і утвердження нас у вірі бережи нас, щоби спокуси ніколи нас від Тебе не відділили. Благаємо Тебе, Боже, через Ісуса Христа, Господа нашого. Амінь.

Молитва о помощи

Святий Апостоле Матію, за чиїм посередництвом звершилося багато чудес на користь бідних і стражденних, змилуйся наді мною. Ти, який знаєш, скільки в мене потреб і які вони великі, поглянь на мене, схиленого до твоїх ніг, сповненого бід і надії, у благанні про змилування. О великий святий Апостоле, милостиво вислухай мене і зволь випросити у Бога, щоб за твоїм посередництвом ласкаво вислухав усі мої прохання, які я зараз до тебе заношу (назвати). Я повністю переконаний, що завдяки твоїм заслугам товаришування Господу Ісусові, знесену погорду, легковаження страждання з завдяки твоїй мученицькій смерті, яка з’єднала тебе зі Страстями і Смертю Твого Вчителя і Нареченого, я отримаю благодаті, про які тебе благаю, і в радості серця подяку складатиму Богу, який, прославлений усіма Святими, царює в милосерді своїм, нині й завжди і на віки вічні. Амінь

Молитва о любви к Иисусу

Боже, який долучив св. Матія до грона Твоїх апостолів, вчини, просимо, щоб ми отримали благодать і завдяки його прикладу могли відважно боротися проти всього, що суперечить пануванню Ісуса Христа в наших серцях; щоб ми могли жертвувати наші душі в чесноті, й так розпалені любов’ю до Ісуса, були ведені шляхом, який Ти сам для нас визначив. Просимо, щоб ми могли до кінця йти нею і осягнути вічне щастя, через Христа, Господа нашого, який з Отцем і Святим Духом живе і царює, Бог у Трійці Святій Єдиний, нині й на віки вічні, амінь.

Молитва о благодати

О славетний святий Матію, Апостоле, який, оживлений гарячим пломенем любові Ісуса Христа, Спасителя нашого, сяєш у Церкві Святій ідеалом прекрасного свідчення через героїчно знесені страждання! Виблагай для нас у твого Небесного Вчителя і Нареченого благодаті, які утримають нас у непорочній чистоті, щоб ми, за твоїм прикладом, могли йти Його слідами все наше земне життя, а по смерті разом із тобою могли радіти Його славою всю вічність. Святий Апостоле Матію, який сидиш на престолах небесних, щоб судити дванадцять поколінь Ізраїля, славетно вбраний у шату мучеництва, випроси для нас благодаті, щоб ми пізнали значення страждань, навчились, як страждати, як жертвуватися, і все це у вірності й послухові Богу аж до смерті, щоб і ми заслужили на перебуванні в сяйві Його Обличчя у вічному раї. Амінь.