Як знаходити час на відеоігри у насиченому дорослому житті: 5 корисних порад

Використовуйте таймер

Найпростіша порада, яка допоможе вам правильно провести час за грою. У кожному телефоні є додаток або функція, яка дозволяє запустити зворотний відлік. Знайшовши вільну годину протягом дня, встановіть обмежувач і грайте спокійно.

Встановіть стандарт не більше семи годин на тиждень, граючи в гру, щоб ваша робота та обов'язки не страждали. Це не тільки навчить вас дисципліни (наприклад, не грати у будні і залишити час для марафону у вихідні), але й буде корисно для ваших фінансів.

Сучасні ігри тривають від 10 до 30 годин, тому будь-яку нову гру можна легко розтягнути на місяць без необхідності купувати диск кожні вихідні.

Вибирайте ігри, у яких не потрібно жити

В онлайн-іграх не слід проводити цілодобово. Оскільки в таких іграх користувачам в основному завжди потрібно витрачати гроші, їхня головна мета - забезпечити гравцеві якнайбільше часу в них.

Тому у кожного онлайн-геймера завжди буде сотня дрібних завдань, кожне з яких вимагатиме додаткового часу всередині ігрового світу.

Грайте в ігри-змагання

Сесійні ігри - це тип ігор, де час вимірюється у сесіях-матчах. Це фентезійні карткові ігри типу Hearthstone або Gwent, командні шутери на кшталт Overwatch, Titanfall 2 або Call of Duty, а також групові рольові екшени на кшталт Dota 2 або League of Legends.

Залежно від типу гри, сесія може тривати від 10-15 хвилин до години. До цього жанру також належать спортивні симулятори (футбол, хокей та баскетбол).

Матчові ігри мають незаперечну перевагу: купивши або завантаживши (деякі з них поширюються безкоштовно) одну таку гру, ви зможете повертатися до неї знову і знову.

Сучасні сесійні ігри дуже різноманітні: у них регулярно додаються нові карти, зброя чи персонажі, і вони побудовані таким чином, що зіграти два однакові матчі там неможливо.

Єдине, чого вам потрібно побоюватися, так це синдрому "ще один раунд", коли після кожної перерви ви хочете зіграти ще один матч, який "точно останній". Але на цей випадок у вас буде таймер із першої підказки. Як тільки відведений час закінчиться, закінчіть раунд і вимкніть гру.

Виберіть легкий рівень

У школі серед дітей-геймерів фраза "Вчора я весь вечір бився з босом" завжди викликала повагу до завзятості та фанатизму гравця. Але ті, хто грає по годині на день, не можуть дозволити собі витрачати час на однакові заняття на кшталт спроб вбити одного супротивника.

Тому перше, що вам слід зробити у будь-якій новій грі - переключити рівень складності на мінімум.

Ваших колег навряд чи вразить той факт, що ви пройшли шутер на рівні складності, що має на увазі смерть від одного влучення, і витратили на нього 40 годин. А ось заробити нервовий зрив або передчасно посидіти на такому проходженні можна легко.

В іграх з відкритим світом, де гравцеві надається повна свобода дій та величезний простір для дослідження, варто взяти за звичку не виконувати додаткові завдання. Є на що витратити час: збирання колекційних предметів, невеликі додаткові завдання, секретні предмети та багато іншого.

Не відволікайтесь. Ваше завдання - дістатися від прологу до фінальних титрів. Краще витратити заощаджений час на гарну ігрову сесію.

Грайте з близькими

Багато сучасних відеоігор - як фільми з-за плеча. У них чудова графіка та закручений сюжет. Іноді вони навіть цікавіші за чергового безглуздого літнього блокбастерa. На багато хто з них навіть приємніше дивитися, ніж грати. Використовуйте цю нагоду.

Поки ви граєте в "One of Us" або Grand Theft Auto V, ваша дівчина може побачити на екрані не гру, а відмінний серіал про зомбі або кримінальний Лос-Анджелес.

Такі ігри як Ratchet & Clank або Knack легко можуть зійти за класні мультики. Посадіть дитину поряд із собою. Нехай вона дивиться, як ви граєте. Ви нарешті пройдете той рівень, якого не могли досягти, а вона подивиться на милих персонажів.

Але не забувайте проводити час зі своїми близькими без миші чи геймпада у руках.