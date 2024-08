Как находить время на видеоигры в насыщенной взрослой жизни: 5 полезных советов

Используйте таймер

Самый простой совет, который поможет вам правильно провести время за игрой. В каждом телефоне есть приложение или функция, которая позволяет вам запустить обратный отсчет. Найдя свободный час в течение дня, установите себе ограничитель и играйте спокойно.

Установите стандарт не более семи часов в неделю, играя в игру, чтобы ваша работа и обязанности не страдали. Это не только научит вас дисциплине (например, не играть по будням и оставить время для марафона в выходные), но и будет полезно для ваших финансов.

Современные игры длятся от 10 до 30 часов, поэтому любую новую игру можно легко растянуть на месяц без необходимости покупать диск каждые выходные.

Выбирайте игры, в которых не нужно жить

В онлайн-играх не следует проводить целыми сутками. Поскольку в таких играх пользователям в основном всегда нужно тратить деньги, их главная цель - обеспечить игроку как можно больше времени в них.

Поэтому у каждого онлайн-геймера всегда будет сотня мелких задач, каждая из которых потребует дополнительного времени внутри игрового мира.

Играйте в игры-соревнования

Сессионные игры - это тип игр, где время измеряется в сессиях-матчах. Это фэнтезийные карточные игры вроде Hearthstone или Gwent, командные шутеры вроде Overwatch, Titanfall 2 или Call of Duty, а также групповые ролевые экшены вроде Dota 2 или League of Legends.

В зависимости от типа игры сессия может длиться от 10-15 минут до часа. К этому жанру также относятся спортивные симуляторы (футбол, хоккей и баскетбол).

Матчевые игры имеют неоспоримое преимущество: купив или скачав (некоторые из них распространяются бесплатно) одну такую игру, вы сможете возвращаться к ней снова и снова.

Современные сессионные игры очень разнообразны: в них регулярно добавляются новые карты, оружие или персонажи, и они построены таким образом, что сыграть два одинаковых матча там невозможно.

Единственное, чего вам нужно опасаться, так это синдрома "еще один раунд", когда после каждого перерыва вы хотите сыграть еще один матч, который "точно последний". Но на этот случай у вас будет таймер из первой подсказки. Как только отведенное время истечет, закончите раунд и выключите игру.

Выберите легкий уровень

В школе среди детей-геймеров фраза "Вчера я весь вечер сражался с боссом" всегда вызывала уважение к упорству и фанатизму игрока. Но те, кто играет по часу в день, не могут позволить себе тратить время на однообразные занятия вроде попыток убить одного противника.

Поэтому первое, что вам следует сделать в любой новой игре - переключить уровень сложности на минимум.

Ваших коллег вряд ли впечатлит тот факт, что вы прошли шутер на уровне сложности, подразумевающем смерть от одного попадания, и потратили на него 40 часов. А вот заработать нервный срыв или преждевременно поседеть на таком прохождении можно запросто.

В играх с открытым миром, где игроку предоставляется полная свобода действий и огромное пространство для исследования, стоит взять за привычку не выполнять дополнительные задания. Есть на что потратить время: сбор коллекционных предметов, небольшие дополнительные задания, секретные предметы и многое другое.

Не отвлекайтесь. Ваша задача - добраться от пролога до финальных титров. Лучше потратить сэкономленное время на хорошую игровую сессию.

Играйте с близкими

Многие современные видеоигры - как фильмы из-за плеча. У них потрясающая графика и закрученный сюжет. Иногда они даже интереснее очередного дурацкого летнего блокбастерa. На многие из них даже приятнее смотреть, чем играть. Используйте эту возможность.

Пока вы играете в "One of Us" или Grand Theft Auto V, ваша девушка вполне может увидеть на экране не игру, а отличный сериал про зомби или криминальный Лос-Анджелес.

Такие игры, как Ratchet & Clank или Knack, легко могут сойти за классные мультики. Посадите ребенка рядом с собой. Пусть он смотрит, как вы играете. Вы наконец-то пройдете тот уровень, который не могли достичь, а он посмотрит на милых персонажей.

Но не забывайте проводить время со своими близкими без мыши или геймпада в руках.