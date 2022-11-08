Як змусити різдвяник зацвісти на свята: надійні способи

Різдвяник є доволі невибагливою кімнатною рослиною, що радує рясним цвітінням взимку, коли решта рослин перебувають у стані спокою. Проте, щоб потішитись його цвітом, слід знати певні тонкощі догляду за ним.

Змусити рослину рясно зацвісти на зимові свята, можуть кілька хитрощів. Яких саме - читайте матеріалі Styler .

Чому рослина не цвіте?

Часте переміщення горщика з місця на місце шкодить рослині. Не бажано її переставляти, коли квітка формує бутони чи цвіте. Інакше в різдвяника можуть осипатись бутони.

Брак поживних речовин в ґрунті або погане освітлення також є причиною відсутності цвіту у різдвяника.

Рослина погано реагує на сухе і гаряче повітря від батарей. Його стебла стають зморщені та в'ялі.

Від низької вологи стебла жовтіють. Щоб цього не сталося, необхідно вчасно поливати квітку і підвищити вологість повітря в кімнаті.

Різдвяник любить тісноту. Горщик для нього має бути утричі меншим за довжину стебла. Якщо посадити у велику ємність, то у рослини активно розвиватиметься коренева система, але квіти не утворюватимуться.

Різдвяник є у багатьох хатах (Фото: facebook.com/Микола Железняк)

Що зробити, аби різдвяник розквітнув?

Налагодіть полив. Різдвяник не можна заливати водою, інакше рослина почне скидати листя.

Якщо ґрунт перезволожений, то поміняйте його, видаліть погані корінці та пересадіть рослину. Різдвяник поливають лише тоді, коли верхній шар ґрунту - сухий. Квітку достатньо поливати раз на чотири дні.

Рослині потрібен відпочинок перед новим цвітінням. З середини жовтня до кінця листопада варто перемістити різдвяник у приміщення із температурою 15-18 градусів і зменшити полив. Тривалість світлового дня не повинна перевищувати 8 годин. Процедуру відпочинку варто проводити за 50 днів до того, коли ви хочете, щоби квітка зацвіла.

Різдвяник треба періодично обприскувати, щоб збільшити вологість повітря.

Пряме сонячне світло рослина не любить. Добре росте при розсіяному світлі. Щоби різдвяник зацвів взимку, влітку на вікна бажано повісити тканину або папір.

Вазон можна переставити з вікна на стіл або навпаки. Проте в ніякому разі не можна повертати квітку навколо своєї осі, інакше всі бутони можуть облетіти.