Як змусити чоловіка закохатися в вас ще сильніше: 5 секретних прийомчиків

Ефект легкої недоступності

Стосунки - це баланс між близькістю та загадковістю. Якщо ви завжди поруч, завжди доступні, не залишається простору для інтересу.

"Займайтеся своїм життям, розвивайтеся, зустрічайтеся з друзями. Нехай чоловік зрозуміє: ви цінна, самодостатня жінка, і щоб бути з вами - треба докласти зусиль", - радить експерт.

Використовуйте силу дотику

Так, чоловіки люблять очима, але ще більше вони реагують на тактильні відчуття. Легкий дотик під час розмови, погладжування спини, поцілунок "просто так" - усе це запускає хімію притягання. І навіть після років у стосунках це працює не гірше, ніж на початку.

Хваліть його - але правильно

Чоловіки люблять компліменти, навіть якщо не показують цього. Але замість банального "ти у мене найкращий" підкреслюйте конкретні речі: його силу, розум, почуття гумору, турботу.

"Наприклад: "Мені так спокійно поруч з тобою" або "Я ніколи не бачила, щоб хтось так круто розв’язував проблеми". Він відчує себе героєм - а ви станете для нього ще дорожчою", - підказує коуч.

Будьте джерелом позитивних емоцій

Люди тягнуться до тих, хто приносить радість. Якщо ви асоціюєтеся у чоловіка з постійним невдоволенням, докорами чи скаргами - він поступово почне дистанціюватися.

Це не означає, що потрібно завжди бути веселою і приховувати проблеми. Просто стежте, щоб позитиву у ваших взаємодіях було більше, ніж негативу.

Робіть те, що він не очікує

Рутина - головний ворог закоханості. Здивуйте його: раптовий комплімент, маленький подарунок без приводу, спонтанний виїзд за місто, романтичний вечір.

"Несподівані приємності викликають у чоловіків сильні емоції, а сильні емоції - це те, що змушує закохуватися знову і знову", - пояснює фахівець.

Закохати чоловіка ще сильніше - не означає "прив'язати" його або змінювати себе заради нього.

"Головний секрет - бути собою, розвиватися, давати йому простір для власних почуттів і дій. І тоді він не захоче вас відпускати", - резюмує Віталій Курсік.

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